Фестиваль состоится при любых погодных условиях
26 августа в Северобайкальске пройдёт III межрегиональный фестиваль бардовской песни «Струны Байкала». Местом проведения станет ТОС «Казачья станица».
Участники могут подать заявку на фестиваль по следующим номинациям: «Автор-исполнитель», «Исполнитель-солист», «Дуэт, ансамбль» и «Молодой исполнитель». Каждый участник представляет одно или два произведения, общей продолжительностью не более 8-10 минут. Могут быть представлены авторские песни различных жанров, в том числе военно-патриотической, гражданской и лирической тематики. Основным инструментом для музыкального сопровождения является акустическая гитара.
Заявки на участие принимаются до 23 августа по электронной почте: [email protected] с пометкой «Фестиваль бардов».
Как сообщает управление культуры администрации Северобайкальска, мероприятие начнётся в 15:00.
Возрастное ограничение 6+
На севере Бурятии развернётся фестиваль бардовской песни
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