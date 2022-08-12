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На севере Бурятии развернётся фестиваль бардовской песни

На севере Бурятии развернётся фестиваль бардовской песни
Общество,  Фото:pixabay.com
Фестиваль состоится при любых погодных условиях

26 августа в Северобайкальске пройдёт III межрегиональный фестиваль бардовской песни «Струны Байкала». Местом проведения станет ТОС «Казачья станица».

Участники могут подать заявку на фестиваль по следующим номинациям: «Автор-исполнитель», «Исполнитель-солист», «Дуэт, ансамбль» и «Молодой исполнитель». Каждый участник представляет одно или два произведения, общей продолжительностью не более 8-10 минут. Могут быть представлены авторские песни различных жанров, в том числе военно-патриотической, гражданской и лирической тематики. Основным инструментом для музыкального сопровождения является акустическая гитара.

Заявки на участие принимаются до 23 августа по электронной почте: [email protected] с пометкой «Фестиваль бардов».

Как сообщает управление культуры администрации Северобайкальска, мероприятие начнётся в 15:00.

Возрастное ограничение 6+
фестиваль Бурятия Северобайкальск Байкал бардовская песня

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