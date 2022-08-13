Воздух прогреется до +23, +28 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 13 августа по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, днём местами грозы. Ветер северо-западный 4-9, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +23,+28, местами +17,+22.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура днём +24,+26.
В Бурятии сохранится тёплая погода
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Общество, 13.08.2022
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