В Монголии хотят создать палеонтологический музей

Вопрос о его создании обсуждался на протяжении многих лет



В Улан-Баторе прошла встреча по вопросу о создании палеонтологического музея в Монголии. Министр окружающей среды Монголии Б. Бат-Эрдэнэ принял чрезвычайного и полномочного посла в Японии Д. Батжаргала, директора института палеонтологии академии наук Х. Цогтбаатара и представителя исследователей и учёных Японии Исао Такахаши.



На основании исследований и анализа, проведённых в этой области, стороны сочли целесообразным начать работу по созданию музея. Обсуждалось создание рабочей группы во главе с заместителем министра охраны окружающей среды Г. Тувдэндоржем, сообщает новостное агентство «Монцамэ».



Напомним, что с 1974 года существовал центральный музей динозавров Монголии. Однако в 2019 году его включили в состав музея естественной истории в Улан-Баторе, а его здание было снесено. На его месте был построен музей Чингисхана.

