12 августа

11 августа

Популярное

В Иркутской зоогалерее расселили «детский сад»

В Иркутской зоогалерее расселили «детский сад»
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Щенки сиба-ину помогли восстановиться лисёнку после лечения

В Иркутской зоогалерее расселили «детский сад». Вместе с лисами Геральт и Цири жили двое щенков породы сиба-ину Хонго и Такеши. Щенята помогали Геральту восстанавливаться после лечения. Сейчас лисёнок выздоровел, и «помощники» больше не нужны.

- Сибы съехали... Их основная миссия выполнена, лисёнок абсолютно здоров, мышцы наросли, лапы выровнялись, да и характер стабилизировался. Геральт начал пытаться доминировать над щенками, поэтому, как и планировали, детский сад пришло время расселить, - рассказали в Иркутской зоогалерее.



Сейчас собаки вернутся к некоей миссии, которую они начали ещё в мае, будучи совсем маленькими. «Но это уже совсем другая история... Следите за новостями», - заключили в зоопарке.

Лисёнка лечили почти полтора месяца. Раненого малыша подобрали в лесу неравнодушные люди. Он поступил в зоогалерею с глубокими и не очень свежими покусами, особенно сильными в области лопаток. Вероятно, он стал добычей более крупного сородича. После снятия повязок зверьку необходимо было восстанавливать утраченную форму.

Теперь повязки сняты, дренажи убраны, остались только шрамы и проплешины на шерсти, а это значит, что лисёнку можно бегать, играть и восстанавливать форму, утраченную за время лечения. Физические нагрузки и социализация при помощи весёлых соседей – это то, что требовалось лисёнку. 

дикие животные зоопарк

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии «шутники» спрашивают у экстренных служб прогноз погоды
В Бурятии «шутники» спрашивают у экстренных служб прогноз погоды
Общество, 12.08.2022
Ежедневно регистрируется по 500 ложных сообщений
В Иркутской зоогалерее расселили «детский сад»
В Иркутской зоогалерее расселили «детский сад»
Общество, 12.08.2022
Щенки сиба-ину помогли восстановиться лисёнку после лечения
Более двух тысяч жителей Бурятии сдали кровь 40 и более раз
Более двух тысяч жителей Бурятии сдали кровь 40 и более раз
Общество, 12.08.2022
Награждение новых почётных доноров России состоялось 11 августа

В Улан-Удэ ищут дом для десяти «церковных» щенков
В Улан-Удэ ищут дом для десяти «церковных» щенков
Общество, 12.08.2022
Собака уже второй раз приносит такой большой приплод 
В Бурятии добавляют бюджетные места для будущих педагогов
В Бурятии добавляют бюджетные места для будущих педагогов
Общество, 12.08.2022
Об этом рассказал ректор университета Алдар Дамдинов
Улан-удэнцы всё чаще выпускают собак на самовыгул
Улан-удэнцы всё чаще выпускают собак на самовыгул
Общество, 12.08.2022
Проблема вновь касается микрорайона Забайкальский
Сержанта из Бурятии наградили медалью Жукова
Сержанта из Бурятии наградили медалью Жукова
Общество, 12.08.2022
Найдан Иванов, попав на заминированную территорию, сумел сохранить жизни сослуживцев
В колониях Бурятии стартовал Дельфийский чемпионат
В колониях Бурятии стартовал Дельфийский чемпионат
Общество, 12.08.2022
Осуждённые женщины соревновались в четырёх номинациях
В Улан-Удэ вывески на «Арбате» приведут к единому стилю
В Улан-Удэ вывески на «Арбате» приведут к единому стилю
Общество, 12.08.2022
Все вывески будут заменены на новые
Все школы Улан-Удэ готовы к новому учебному году
Все школы Улан-Удэ готовы к новому учебному году
Общество, 12.08.2022
Всего в столице Бурятии насчитывается 58 муниципальных школ
В Улан-Удэ впервые во двор завезли гальку
В Улан-Удэ впервые во двор завезли гальку
Общество, 12.08.2022
Строительная готовность обновлённого двора высокая

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^