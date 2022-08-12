Щенки сиба-ину помогли восстановиться лисёнку после лечения
В Иркутской зоогалерее расселили «детский сад». Вместе с лисами Геральт и Цири жили двое щенков породы сиба-ину Хонго и Такеши. Щенята помогали Геральту восстанавливаться после лечения. Сейчас лисёнок выздоровел, и «помощники» больше не нужны.
- Сибы съехали... Их основная миссия выполнена, лисёнок абсолютно здоров, мышцы наросли, лапы выровнялись, да и характер стабилизировался. Геральт начал пытаться доминировать над щенками, поэтому, как и планировали, детский сад пришло время расселить, - рассказали в Иркутской зоогалерее.
Сейчас собаки вернутся к некоей миссии, которую они начали ещё в мае, будучи совсем маленькими. «Но это уже совсем другая история... Следите за новостями», - заключили в зоопарке.
Лисёнка лечили почти полтора месяца. Раненого малыша подобрали в лесу неравнодушные люди. Он поступил в зоогалерею с глубокими и не очень свежими покусами, особенно сильными в области лопаток. Вероятно, он стал добычей более крупного сородича. После снятия повязок зверьку необходимо было восстанавливать утраченную форму.
Теперь повязки сняты, дренажи убраны, остались только шрамы и проплешины на шерсти, а это значит, что лисёнку можно бегать, играть и восстанавливать форму, утраченную за время лечения. Физические нагрузки и социализация при помощи весёлых соседей – это то, что требовалось лисёнку.
В Иркутской зоогалерее расселили «детский сад»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ежедневно регистрируется по 500 ложных сообщений
Щенки сиба-ину помогли восстановиться лисёнку после лечения
Награждение новых почётных доноров России состоялось 11 августа
Собака уже второй раз приносит такой большой приплод
Об этом рассказал ректор университета Алдар Дамдинов
Проблема вновь касается микрорайона Забайкальский
Состоялся «Кубок выпускников»
Найдан Иванов, попав на заминированную территорию, сумел сохранить жизни сослуживцев
На помощь пришли спасатели
Осуждённые женщины соревновались в четырёх номинациях
Все вывески будут заменены на новые
Всего в столице Бурятии насчитывается 58 муниципальных школ
Это заболевание неизлечимо
У знаменитой певицы родился сын
Строительная готовность обновлённого двора высокая