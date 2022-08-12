Награждение новых почётных доноров России состоялось 11 августа
11 августа на станции переливания крови в Улан-Удэ состоялось очередное награждение доноров.
Звание «Почётный донор России» присваивают людям, которые сдали кровь 40 и более раз. Таких людей в Бурятии более двух тысяч, сообщили в минздраве республики. Новым почётным донорам вручили нагрудные знаки и подарки.
- Благодаря вам, вашей крови спасено очень много человеческих жизней, - отметил заместитель министра здравоохранения Валерий Амагыров, обращаясь к донорам. - Я сам начинал работу врачом скорой помощи, затем работал в отделении реанимации, кардиореанимации, общей реанимации, и знаю сам, как это, когда поступает «тяжёлый» пациент и срочно нужна кровь, и это огромный стресс.
Главный врач станции переливания крови Марина Бутуханова отметила, что донорство актуально как никогда:
- На сегодняшний день в Бурятии насчитывается 2379 почетных доноров России. Вы пополнили ряды наших доноров. Вы дарите частичку своей крови тому незнакомому человеку, который в ней остро нуждается. Ваша кровь востребована, в настоящее время нет альтернативной замены донорской крови. Донор – это ответственный человек, который всегда протянет руку помощи. Поздравляем вас с высокой наградой, которую нельзя купить, можно только заслужить и вы ее заслужили.
В 2022 году Бурятии принимает активное участие во всероссийской акции #Культура Донорству #«Культурный Код Донора»#. Дирекция Бурятского драматического театра предоставила пригласительные билеты для новоиспечённых почётных доноров России.
Более двух тысяч жителей Бурятии сдали кровь 40 и более раз
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