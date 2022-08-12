В Улан-Удэ ищут дом для десяти «церковных» щенков













К публикации приложили фотографии собачек. Они небольшие и очень милые.



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Улан-удэнский фонд помощи животным «Собака счастья» пристраивает 10 «церковных» щенков. Так их называют, потому что родились они на территории церкви. Мать щенков волонтёры планируют отправить на стерилизацию, а пока нужно найти хозяев детёнышам.- Детки упитаны, накормлены, о них заботятся, но все же колобочки нуждаются в своём доме. Восемь мальчиков и две девочки, вот такие булочки у нас на пристрой сегодня. Щенки здоровые, контакта с инфекциями не было. Предположительно, будут средними и, вообще, маленькие мальчики - это редкое сокровище, - отметили зооволонтёры.Эта же собака рожает на территории церкви уже второй раз, и каждый раз по 10 щенков. Работники терпеливо раздают щенков, пытаются поймать «мать-героиню», чтобы простерилизовать, но пока она не даётся.- Очень рады, что никто не выгоняет их с территории церкви. И Люди здесь действительно с большой буквы, кормят и ухаживают за щенками. Когда один из щенков заболел, все дружно сплотились и оплатили лечение. Нам с вами остаётся только помочь им! – обратились в «Собаке счастья».