Главным призом шоу станет своя собственная передача на федеральном телеканале
Завершился приём заявок на новое телешоу «Классная тема!» (0+) на канале «Россия-1». Программа выйдет в эфир в конце года, а её героями будут лучшие учителя из разных уголков страны.
В этом году участие в борьбе за главный приз принимают преподаватели математики, химии, биологии, географии, истории, физики, русского языка и литературы. Претендентам нужно было заполнить анкету, пройти тест, снять и загрузить визитку до 10 августа. Однако заявок было так много, что организаторы продлили их приём ещё на сутки, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
В числе участников есть учителя из Бурятии. В числе участников отборочного тура – учитель истории и директор гимназии №14 Алексей Тихонов. Алексей Леонидович – кандидат исторических наук. Он становился учителем года Бурятии в 2014 году, в 2019 году занимал первое место во всероссийском конкурсе педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации», а в этом году стал полуфиналистом проекта «Флагманы образования».
Одно из увлечений педагога – интеллектуальные игры, элементы которых он использует на своих уроках.
- Мы не только отвечаем на вопросы «Что? Где? Когда?», но также с учениками проводим тематические викторины, квизы, некоторые игры пишут сами дети. Такие приёмы позволяют снизить градус академизма, выйти за рамки одной дисциплины, - объяснил педагог.
Напомним, что в конце шоу «Классная тема!» всего один конкурсант получит звание лучшего учителя России, денежный приз и возможность снять авторский обучающий курс для федерального телеканала.
Возрастное ограничение 0+
Учитель из Бурятии примет участие во всероссийском телеконкурсе
Общество, Фото:
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