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В Бурятии тракторист отпраздновал 90-летний юбилей

В Бурятии тракторист отпраздновал 90-летний юбилей
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Тарбагатайского района
У именинника трое детей, пять внуков и четыре правнука

Накануне, 11 августа, житель села Большой Куналей Тарбагатайского района Бурятии, ветеран труда Калина Куприянович Гребенщиков отметил 90-летний юбилей. В свой день рождения именинник принимал поздравления от представителей районной администрации, отдела социальной защиты населения по Тарбагатайскому району и администрации сельского поселения «Большекуналейское». Гости передали юбиляру поздравительный адрес от президента РФ и главы Бурятии, свидетельство о предоставлении единовременной выплаты участнику трудового фронта, подарили подарки и пожелали крепкого здоровья, бодрости духа на долгие годы.

Калина Куприянович Гребенщиков родился 11 августа 1932 года в селе Большой Куналей. В 1937 году репрессировали отца. В 1942 году, в 10-летнем возрасте, окончив всего 3 класса, в связи с тяжёлым семейным положением он начал работать. Первые два года работал разнорабочим, помогал обрабатывать и бороновать поля. Затем перешёл в прицепщики. В 1949 году, после окончания курсов и получения удостоверения на право управления трактором, Калина Куприянович стал трактористом колёсного трактора СХТЗ-7.

Службу в рядах Советской Армии с 1952 по 1955 годы проходил на Чукотке в бухте Провидения. После армии работал трактористом гусеничного трактора в Большекуналейском МТС, трактористом колхоза им. Ленина. С 1988 по 1992 годы трудился слесарем МТС. В 1992 году ушёл на заслуженный отдых.

За трудовую деятельность Калина Куприянович получил множество наград и медалей. Он был награждён почётной грамотой от правления колхоза имени Ленина за успехи в социалистическом соревновании трактористов в 1972 году, почётной грамотой президиума Верховного Совета Бурятской АССР за трудовые успехи в 1973 году.

У юбиляра большая и дружная семья: трое детей, пять внуков и четыре правнука. В 2007 году Калина Куприянович с супругой Лукерьей Потаповной отметили золотую свадьбу. И сегодня, несмотря на возраст, юбиляр не сидит без дела: трудится в ограде и на огороде, а летом ездит на мотоцикле по родному селу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тарбагатайского района.

Бурятия Тарбагатайский район юбилей долгожитель

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