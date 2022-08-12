Улан-удэнцы всё чаще выпускают собак на самовыгул

Проблема вновь касается микрорайона Забайкальский
Улан-удэнцы стали чаще выпускать собак на самовыгул, сообщила пресс-служба администрации города.
Так, 27 требований о явке в комитет городского хозяйства за самовыгул собак выписано в ходе рейда в микрорайоне Забайкальский. Всего в течение дня четыре мобильные группы прошли 340 дворов. Было составлено пять протоколов, проведено 35 профилактических бесед.
За отсутствие регистрации и самовыгул владельцам домашних животных грозит административный штраф от трёх до пяти тысяч рублей.
– Это третий рейд в микрорайоне Забайкальский с начала года. Горожане продолжают допускать нарушения правил выгула, что является халатным отношением к животному и окружающим. Напоминаем, любое нарушение может повлечь тяжкие последствия, – обратился консультант отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко. – Проводится системная работа по обращению с безнадзорными животными. Кроме масштабных межведомственных рейдов, сотрудники управления административного контроля ежедневно проверяют правила содержания собак в трёх городских районах, параллельно идёт работа с приютами по пристрою бездомных животных.
В ходе рейда ветеринары зарегистрировали шесть и вакцинировали 11 собак. Подрядные организации отловили 12 безнадзорных животных. Для удобства горожан был развернут мобильный пункт для вакцинации, регистрации домашних животных.
Также мобильные группы проверяли и уборку придомовой территории. За день выдано девять требований о приведении в надлежащее санитарное состояние прилегающих территорий к домовладениям. По правилам благоустройства города в частном секторе, собственники обязаны убирать территорию на расстоянии пяти метров от границ своего участка. За нарушение сроков уборки грозит административный штраф от четырёх до пяти тысяч рублей.
Именно в микрорайоне Забайкальский в конце 2020 года произошло страшное ЧП, когда на 20-летнюю девушку набросилась стая собак. Они терзали несчастную, буквально не оставив живого места на её лице, а руки искусали буквально до костей. Татьяна перенесла уже множество операций в Москве, но лечение ей предстоит ещё долгое.
Улан-удэнцы всё чаще выпускают собак на самовыгул
Общество, Фото:
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