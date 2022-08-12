12 августа

11 августа

Популярное

Улан-удэнцы всё чаще выпускают собак на самовыгул

Улан-удэнцы всё чаще выпускают собак на самовыгул
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Проблема вновь касается микрорайона Забайкальский

Улан-удэнцы стали чаще выпускать собак на самовыгул, сообщила пресс-служба администрации города.

Так, 27 требований о явке в комитет городского хозяйства за самовыгул собак выписано в ходе рейда в микрорайоне Забайкальский. Всего в течение дня четыре мобильные группы прошли 340 дворов. Было составлено пять протоколов, проведено 35 профилактических бесед.

За отсутствие регистрации и самовыгул владельцам домашних животных грозит административный штраф от трёх до пяти тысяч рублей.

– Это третий рейд в микрорайоне Забайкальский с начала года. Горожане продолжают допускать нарушения правил выгула, что является халатным отношением к животному и окружающим. Напоминаем, любое нарушение может повлечь тяжкие последствия, – обратился консультант отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко. – Проводится системная работа по обращению с безнадзорными животными. Кроме масштабных межведомственных рейдов, сотрудники управления административного контроля ежедневно проверяют правила содержания собак в трёх городских районах, параллельно идёт работа с приютами по пристрою бездомных животных.

В ходе рейда ветеринары зарегистрировали шесть и вакцинировали 11 собак. Подрядные организации отловили 12 безнадзорных животных. Для удобства горожан был развернут мобильный пункт для вакцинации, регистрации домашних животных.

Также мобильные группы проверяли и уборку придомовой территории. За день выдано девять требований о приведении в надлежащее санитарное состояние прилегающих территорий к домовладениям. По правилам благоустройства города в частном секторе, собственники обязаны убирать территорию на расстоянии пяти метров от границ своего участка. За нарушение сроков уборки грозит административный штраф от четырёх до пяти тысяч рублей.

Именно в микрорайоне Забайкальский в конце 2020 года произошло страшное ЧП, когда на 20-летнюю девушку набросилась стая собак. Они терзали несчастную, буквально не оставив живого места на её лице, а руки искусали буквально до костей. Татьяна перенесла уже множество операций в Москве, но лечение ей предстоит ещё долгое.


собаки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии «шутники» спрашивают у экстренных служб прогноз погоды
В Бурятии «шутники» спрашивают у экстренных служб прогноз погоды
Общество, 12.08.2022
Ежедневно регистрируется по 500 ложных сообщений
В Иркутской зоогалерее расселили «детский сад»
В Иркутской зоогалерее расселили «детский сад»
Общество, 12.08.2022
Щенки сиба-ину помогли восстановиться лисёнку после лечения
Более двух тысяч жителей Бурятии сдали кровь 40 и более раз
Более двух тысяч жителей Бурятии сдали кровь 40 и более раз
Общество, 12.08.2022
Награждение новых почётных доноров России состоялось 11 августа

В Улан-Удэ ищут дом для десяти «церковных» щенков
В Улан-Удэ ищут дом для десяти «церковных» щенков
Общество, 12.08.2022
Собака уже второй раз приносит такой большой приплод 
В Бурятии добавляют бюджетные места для будущих педагогов
В Бурятии добавляют бюджетные места для будущих педагогов
Общество, 12.08.2022
Об этом рассказал ректор университета Алдар Дамдинов
Улан-удэнцы всё чаще выпускают собак на самовыгул
Улан-удэнцы всё чаще выпускают собак на самовыгул
Общество, 12.08.2022
Проблема вновь касается микрорайона Забайкальский
Сержанта из Бурятии наградили медалью Жукова
Сержанта из Бурятии наградили медалью Жукова
Общество, 12.08.2022
Найдан Иванов, попав на заминированную территорию, сумел сохранить жизни сослуживцев
В колониях Бурятии стартовал Дельфийский чемпионат
В колониях Бурятии стартовал Дельфийский чемпионат
Общество, 12.08.2022
Осуждённые женщины соревновались в четырёх номинациях
В Улан-Удэ вывески на «Арбате» приведут к единому стилю
В Улан-Удэ вывески на «Арбате» приведут к единому стилю
Общество, 12.08.2022
Все вывески будут заменены на новые
Все школы Улан-Удэ готовы к новому учебному году
Все школы Улан-Удэ готовы к новому учебному году
Общество, 12.08.2022
Всего в столице Бурятии насчитывается 58 муниципальных школ
В Улан-Удэ впервые во двор завезли гальку
В Улан-Удэ впервые во двор завезли гальку
Общество, 12.08.2022
Строительная готовность обновлённого двора высокая

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^