В Бурятии прошли соревнования по перетягиванию каната

Общество, Фото: администрация Джидинского района

Состоялся «Кубок выпускников»



6 августа в селе Белоозерск Джидинского района Бурятии прошли соревнования по волейболу и перетягиванию каната «Кубок выпускников». Активное участие в мероприятии приняли выпускники и школьники Белоозерской школы.



Игры прошли на новой спортивной площадке, сообщили в администрации Джидинского района.



В результате лучшей на волейбольной площадке стала команда 38-го выпуска школы. Второе место – у сборной 24-го выпуска, третье – у 33-го выпуска.



В перетягивании каната победителем стала сборная команда выпускников 22, 23, 24 и 30 выпуска.



Генеральный спонсор подарил двух боргойских баранов. А ещё один предприниматель привёз более 100 кг арбуза – ими угостили всех детишек.



