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В Бурятии прошли соревнования по перетягиванию каната

В Бурятии прошли соревнования по перетягиванию каната
Общество,  Фото:администрация Джидинского района
Состоялся «Кубок выпускников»

6 августа в селе Белоозерск Джидинского района Бурятии прошли соревнования по волейболу и перетягиванию каната «Кубок выпускников». Активное участие в мероприятии приняли выпускники и школьники Белоозерской школы.

Игры прошли на новой спортивной площадке, сообщили в администрации Джидинского района.

В результате лучшей на волейбольной площадке стала команда 38-го выпуска школы. Второе место – у сборной 24-го выпуска, третье – у 33-го выпуска.

В перетягивании каната победителем стала сборная команда выпускников 22, 23, 24 и 30 выпуска.

Генеральный спонсор подарил двух боргойских баранов. А ещё один предприниматель привёз более 100 кг арбуза – ими угостили всех детишек.

спорт перетягивание каната

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