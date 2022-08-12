Состоялся «Кубок выпускников»
6 августа в селе Белоозерск Джидинского района Бурятии прошли соревнования по волейболу и перетягиванию каната «Кубок выпускников». Активное участие в мероприятии приняли выпускники и школьники Белоозерской школы.
Игры прошли на новой спортивной площадке, сообщили в администрации Джидинского района.
В результате лучшей на волейбольной площадке стала команда 38-го выпуска школы. Второе место – у сборной 24-го выпуска, третье – у 33-го выпуска.
В перетягивании каната победителем стала сборная команда выпускников 22, 23, 24 и 30 выпуска.
Генеральный спонсор подарил двух боргойских баранов. А ещё один предприниматель привёз более 100 кг арбуза – ими угостили всех детишек.
В Бурятии прошли соревнования по перетягиванию каната
Общество, Фото:
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