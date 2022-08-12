В заповеднике Забайкалья считают тарбаганов

В долине реки Букукун живут не менее 24 семей сурков
В Забайкальском крае сотрудники Сохондинского заповедника начали мониторинг и учёт монгольского сурка – тарбагана. С 8 по 10 августа учёт был проведён в охранной зоне по долине реки Букукун. Здесь поселения сурков размещаются от государственной границы с Монголией и до села Букукун.
- Недалеко от пограничной заставы Усть-Букукун зарегистрировано 8 семей сурков. В пади Хутул тарбаганы распределены на всём протяжении. Здесь отмечено не менее 11 семей монгольского сурка. Наиболее сконцентрированы норы между автомобильной дорогой и поймой реки Букукун. Норы расположены на взгорках, выступающих в сторону реки. Ещё 3 семьи сурков живут в вершине пади Хутул у подножия облесённой сопки. 2 семьи отмечено в двух километрах к югу от села Букукун. Таким образом, по долине реки Букукун учтено не менее 24 семьи тарбагана, - сообщает пресс-служба Сохондинского заповедника.
В ближайшее время мониторинг и учёт проведут и в других местах, где обитают тарбаганы.
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