В Иркутской области спасли провалившегося в яму лисёнка

Молодой лисёнок упал в яму в заброшенном помещении гаражного кооператива в городе Саянск Иркутской области. Очевидцы сами вытащить его не смогли и 11 августа обратились к пожарным.
- Группа спасателей Центрального поисково-спасательного отряда незамедлительно выехала к месту вызова. В течение десяти минут годовалого лисенка подняли на поверхность при помощи самодельной петли из верёвки, - сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.
Лисёнка осмотрели, убедились, что он не получил травм. Вскоре его выпустили в ближайшем лесу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ, в отличие от соседей, как-то найденного лисёнка просто так усыпили. Зверёк забежал в город, его поймали вблизи школы №17. Вместо того, чтобы отправить лисёнка на карантин и наблюдать на случай бешенства, его сразу умертвили. Анализ, кстати, оказался чистым.