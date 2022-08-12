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В колониях Бурятии стартовал Дельфийский чемпионат

В колониях Бурятии стартовал Дельфийский чемпионат
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Осуждённые женщины соревновались в четырёх номинациях

В исправительной колонии № 7 для женщин в Улан-Удэ состоялся первый этап ежегодного Дельфийского чемпионата среди осуждённых. Участницы демонстрировали свои таланты в следующих номинациях: «театр», «художественное чтение», «сольное народное пение» и «ансамблевое народное пение», сообщили в УФСИН по Бурятии.

Выступления конкурсанток оценивало жюри, в состав которого вошли заместитель начальника УФСИН Алексей Кочетов, актриса Русского драматического театра Алена Левицкая, заместитель министра спорта и молодёжной политики Татьяна Парпаева, художественный руководитель хора ветеранов уголовно-исполнительной инспекции «Отрада» Наталья Попова.


В номинации «Театр» женщины показали на сцене спектакли разных жанров, которые оценивались по таким критериям, как идея, режиссёрское воплощение, актерская игра, музыкальное и художественно-постановочное оформление.

Участвуя в номинации «Художественное чтение», чтецы представили на суд жюри по два произведения на темы «Любовь к малой родине» и «Литературное наследие Пушкина».

Участниц номинации «Ансамблевое народное пение» и «Сольное народное пение» оценивали по сценичности и культуре исполнения, уровню художественного исполнения и уровню обладания техническими вокальными приемами.

По завершении выступлений победителей и призёров Дельфийского чемпионата наградили дипломами и подарками.




Лауреаты первой степени примут участие во втором этапе – региональном, победители которого отправятся для участия во всероссийском этапе. Второй и третий этап будут проводится дистанционно.

Первый этап чемпионата проходит во всех исправительных учреждениях Бурятии и завершится 15 августа. Помимо выше названных номинаций, в программу проведения чемпионата, входят также: «рисунок», «живопись», «эстрадное пение», «тележурналистика», «фотография», «кулинарное искусство», «парикмахерское искусство», «дизайн одежды», «художественные ремесла» и «народные инструменты».


колония осужденные

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