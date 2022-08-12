В Улан-Удэ проведут квест-перфоманс «Игра престолов»

Принять участие приглашаются поклонники знаменитой саги



25 и 26 августа в столице Бурятии проведут квест-перфоманс «Игра престолов». Мероприятие состоится в детской библиотеке имени Гайдара. Начало в 15:00.



Квест-перфоманс – это постановка по мотивам одноименного сериала, которая погрузит участников в историю Семи королевств. На квест приглашаются поклонники знаменитой саги, любители драконов, борцы за справедливость и просто искатели приключений.



Главная задача участников – спасти дракона и завоевать трон для королевы драконов. Ведь только она сможет подарить свободу путникам.



- Погрузись в атмосферу мистики и колдовства, во времена, когда драконы были настоящими, когда королевские династии боролись за трон и были готовы на все ради власти, - сообщает пресс-служба библиотеки.



Возрастное ограничение 12+

