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В Улан-Удэ проведут квест-перфоманс «Игра престолов»

В Улан-Удэ проведут квест-перфоманс «Игра престолов»
Общество,  Фото:pixabay.com
Принять участие приглашаются поклонники знаменитой саги

25 и 26 августа в столице Бурятии проведут квест-перфоманс «Игра престолов». Мероприятие состоится в детской библиотеке имени Гайдара. Начало в 15:00.

Квест-перфоманс – это постановка по мотивам одноименного сериала, которая погрузит участников в историю Семи королевств. На квест приглашаются поклонники знаменитой саги, любители драконов, борцы за справедливость и просто искатели приключений.

Главная задача участников – спасти дракона и завоевать трон для королевы драконов. Ведь только она сможет подарить свободу путникам.

- Погрузись в атмосферу мистики и колдовства, во времена, когда драконы были настоящими, когда королевские династии боролись за трон и были готовы на все ради власти, - сообщает пресс-служба библиотеки.

Возрастное ограничение 12+
игра квест перформанс библиотека литература Улан-Удэ Бурятия

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