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В Бурятии усыпили шесть животных, больных лейкозом

В Бурятии усыпили шесть животных, больных лейкозом
Общество,  Фото:pixabay.com
Это заболевание неизлечимо

Научно-производственная ветеринарная лаборатория с начала года провела 109 042 исследования сыворотки крови, взятых у сельскохозяйственных животных в Бурятии. Исследования проводили для выявления инфекционных болезней.

- По результатам исследований было выявлено шесть больных лейкозом животных. Больные животные были подвергнуты убою. Информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», - сообщили в пресс-службе управления ветеринарии по Бурятии.

Лейкоз крупного рогатого скота – это хроническая инфекционная болезнь, протекающая вначале бессимптомно, а затем проявляющаяся образованием опухолей в кроветворных и других органах и тканях.

Передача вируса происходит через кровь, молоко, биологические жидкости, предметы, содержащие лимфоидные клетки животного. Телятам передаётся через молоко.

Заразившись однажды, животное остаётся инфицированным пожизненно.

Для выявления больных животных и для профилактики распространения заболевания ветеринарные специалисты рекомендуют ежегодно исследовать крупный рогатый скот на обнаружение в сыворотки крови антител к вирусу лейкоза.
домашние животные

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