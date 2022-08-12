В Бурятии усыпили шесть животных, больных лейкозом

Это заболевание неизлечимо



Научно-производственная ветеринарная лаборатория с начала года провела 109 042 исследования сыворотки крови, взятых у сельскохозяйственных животных в Бурятии. Исследования проводили для выявления инфекционных болезней.



- По результатам исследований было выявлено шесть больных лейкозом животных. Больные животные были подвергнуты убою. Информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», - сообщили в пресс-службе управления ветеринарии по Бурятии.



Лейкоз крупного рогатого скота – это хроническая инфекционная болезнь, протекающая вначале бессимптомно, а затем проявляющаяся образованием опухолей в кроветворных и других органах и тканях.



Передача вируса происходит через кровь, молоко, биологические жидкости, предметы, содержащие лимфоидные клетки животного. Телятам передаётся через молоко.



Заразившись однажды, животное остаётся инфицированным пожизненно.



Для выявления больных животных и для профилактики распространения заболевания ветеринарные специалисты рекомендуют ежегодно исследовать крупный рогатый скот на обнаружение в сыворотки крови антител к вирусу лейкоза.

