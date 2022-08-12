В Чите определят самого меткого охотника-любителя

В столице Забайкалья пройдёт турнир по стрельбе



Соревнования по стендовой стрельбе из личного оружия для охотников-любителей состоятся в окрестностях Читы 14 августа. Победителей в тот же день определят в двух категориях. Их ждут медали, грамоты и ценные призы.



- «Целями соревнования являются повышение навыков стрельбы и безопасного обращения с оружием, укрепление дружеских связей между охотниками-любителями Читы и Забайкалья, а также их вовлечение в активные и систематические тренировки, — говорится в положении о соревновании.



Участники допускаются со своим оружием, при наличии соответствующего разрешения, патроны предоставит оргкомитет соревнований. Самозарядные патроны запрещены.



Турнир состоится 14 августа на стрелковом стенде РОСО «Союз пулевой и стендовой стрельбы Забайкалья», расположенном в 300 м от автодороги «Чита-Романовка». Соревнования начнутся в 11:00, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.



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