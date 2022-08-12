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Жители Бурятии вновь жалуются на брызгание молоком с балконов

Жители Бурятии вновь жалуются на брызгание молоком с балконов
Общество,  Фото:pixabay.com
Горожане рассказывают, что не успевают отмывать окна из-за соседских обрядов

Жители Бурятии снова жалуются на верующих, проводящих обряды в своих квартирах. Люди, совершая подношение духам, брызгают молоком, чаем или водкой, выливая их из окон и балконов. В итоге всё это попадает на окна нижних квартир, припаркованные автомобили, а нередко – на голову прохожим.

Об очередном таком случае рассказала подписчица паблика «Аноним 03». Она устала бороться со своими соседями и попросила совета у пользователей.

- Как бороться с любителями брызгать чай с балкона? Я всё понимаю, вера, религия… Я сама буддистка, но разве правильно брызгать чай с балкона?! Тем более, что внизу всё засрано и обхаркано. Я уже замоталась отмывать после них окно, только помоешь, опять брызги и подтёки. Я поднималась к ним, по-хорошему просила перестать, но видимо им пофиг. Что делать? – поинтересовалась горожанка.

В комментариях нашлось немало её сторонников. Улан-удэнцы, страдающие от обрядов с брызганием, делятся своими историями:

«Меня один раз соседи облили водкой из окна в тот момент, когда я поднималась к подъезду. Испортили мне и ребёнку белых пуховики, была весна. Когда я высчитала квартиру, это было не сложно, по запаху благовоний нашла квартиру, постучалась. Открывает дверь мужчина средних лет в национальном головном уборе на голове с бусами в руках. Я предъявляю ему претензию, на что он мне ответил: «Сами понимаете, у нас обряд». И даже не извинился, как будто в порядке вещей. Вот это свинство! Я была в шоке. У них обряд в квартире, а мне почему их заговорённая водка должна лететь за шиворот, на лицо и пуховики. Мне кажется, надо уже штрафом облагать таких вот личностей, сколько раз и машины под окнами портили, фасады домов, либо витражные окна - всё в брызгах белых»,

«Реально задолбали... все машины на парковке в этом дерьме»,

«Мне один раз на бельё молоко вылили. Сходила к ним, вроде поняли, больше не повторялось»,

«Да, действительно достала эта верующая деревня со своими средневековыми традициями. Темнота».

Жители Бурятии напоминают, что согласно канонам, брызгать с балкона нельзя, поскольку обряд должен совершаться стоя на земле:

«Они что не понимают, что обряд, выполненный не по правилам, не действует, и все их труды и надежды напрасны, попробуйте им это объяснить»,

«Положено брызгать стоя на земле, не с балкона. Пусть выходят на улицу, и в сторону, где солнце»,

«Те, кто брызгает через балкон и окно, имейте совесть! Да и вообще, можно ли брызгать молоко женщинам? Знаю, что можно с разрешения ламы или шамана брызгать молоко во время молебна, а вот женщине самой из дома нельзя».

Подобные случаи в Улан-Удэ, к сожалению, не единичны. Горожане уже много раз жаловались на брызгающих с балконов верующих. Так, зимой 2021 года ребёнка, шедшего в танцевальный кружок, окатили водкой

Зимой уставший от таких обрядов житель дома на улице Ключевская повесил на двери объявление, где напомнил, что его автомобиль «к вашему богу не имеет никакого отношения»
буддизм

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