В Улан-Удэ проведут творческую встречу с поэтом и прозаиком

Общество, Фото: пресс-служба национальной библиотеки РБ

Евгения Фахуртдинова — автор двух поэтических сборников



В Улан-Удэ проведут творческую встречу с поэтом и прозаиком Евгенией Фахуртдиновой. Мероприятие состоится сегодня, 12 августа в 18:30 на объекте культурного наследия «Усадьба Молчанова» во дворе национальной библиотеки республики.



Евгения Фахуртдинова — поэт, прозаик, журналист, сценарист, родилась в Улан-Удэ в 1990 году. Автор двух поэтических сборников. Получила степень бакалавра литературного творчества в Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств и степень магистра психологии в Бурятском государственном университете. Окончила высшие литературные курсы при литературном институте имени Горького. В этом же году окончила курс «Сценарист кино» при союзе кинематографистов РФ. Работала журналистом, пресс-секретарём, специалистом по связям с общественностью, бильд-редактором.



Является лауреатом Артиады народов России в номинации «Литература», лауреатом II степени международного песенно-поэтического конкурса «Журавли над Россией», стипендиатом главы РБ, лауреатом I степени фестиваля авторской песни и поэзии Булата Окуджавы, финалистом межрегионального фестиваля «Подношение десяти драгоценностей». Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.



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