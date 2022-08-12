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Артисты балета выступили в ТРЦ города Улан-Удэ

Артисты балета выступили в ТРЦ города Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столице Бурятии стартовал «Baikal Dance Festival»

10 августа в Улан-Удэ состоялось открытие выставки «Art Мусор Байкала» (6+) в рамках «Байкальского танцевального фестиваля» (6+), который в этом году посвящён теме экологии. В ТРЦ «Форум» свои работы на тему искусства и экологии представили фотографы Егор Бельских, Марк Агнор и Экер Хунакаа.

В рамках открытия на импровизированной сцене прямо в торговом центре выступили ведущие солисты балета Лия Балданова и Виктор Дампилов, а также детский хореографический ансамбль «Акварель» с номером «Боль Байкала». Солисты Бурятского театра оперы и балета исполнили номера из балетов «Лебединое озеро» (6+) и «Красавица Ангара» (6+). Для народной артистки Бурятии Лии Балдановой это был дебют – она впервые танцевала не на сцене, а в торговом центре.

- Было очень волнительно, потому что на сцене ты не видишь зрителей. В театре есть расстояние, между сценой и зрительным залом оркестровая яма. А тут всё очень близко, немного другая атмосфера. Когда люди приходят в театр, они подготавливаются к просмотру. А когда люди пришли просто отдохнуть, провести время с семьёй и вдруг видят балет, это необычно, — отметила Лия Балданова.

Артисты балета также приняли участие в съёмках для фотовыставки «Art Мусор Байкала». Таким образом организаторы через искусство привлекают внимание к проблемам экологии. Посмотреть выставку можно будет до 19 августа включительно, сообщает пресс-служба театра оперы и балета.

Возрастное ограничение 6+
Бурятия Улан-Удэ Байкал фестиваль выставка экология балет

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