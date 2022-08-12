Мэр Улан-Удэ проверил ход ремонта на ТЭЦ-1

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

По новой традиции тепло в дома горожан запустят чуть раньше обычного



На улан-удэнской ТЭЦ-1 идёт плановая подготовка к отопительному сезону 2022-2023 года. Как идут работы на объекте, проверил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Пристальное внимание к отопительному сезону на ТЭЦ -1 связано с аварией, которая произошла ночью 23 декабря 2021 года.



- Все мы помним декабрь прошлого года, когда именно здесь произошёл пожар в кабельном отсеке. Тогда половина города находилась под угрозой отключения, и сейчас нам самое главное не допустить той ситуации. В прошлом году общими усилиями нам удалось избежать серьёзных последствий, мы смогли сохранить и ТЭЦ-1, и теплоноситель в сетях. С декабря прошлого года энергетики еженедельно докладывали о ходе противоаварийных, восстановительных работ, - отметил Игорь Шутенков.



Тогда потребителям Железнодорожного и Советского района Улан-Удэ была ограничена подача тепла и горячего водоснабжения. Трое суток ушло на восстановление работы ТЭЦ-1. По результатам расследования причин аварии утверждено 31 противоаварийное мероприятие. Все они выполняются согласно срокам и объёмам, утверждённым актом расследования. На сегодня 22 мероприятия исполнено, оборудование запущено.



- Сегодня у нас крупных нареканий нет. Уверены, что отопительный сезон начнём нормально, урок преподнесён был хороший, выводы и энергетики, и мы сделали основательные. Хочу сразу сказать, что в начале сентября уже по новой традиции мы будем запускать тепло: не 15 сентября, а чуть раньше, чтобы плавно войти в отопительный сезон. Прошлый год показал, что этот опыт удачный, поэтому мы эту традицию будем внедрять в жизнь нашего города и отопительный сезон начинать раньше, - сообщил Игорь Шутенков.



В настоящее время районными администрациями организована проверка всех управляющих компаний, котельных, тепловых узлов в каждом многоквартирном доме. На сегодня более 90 процентов жилого фонда прошли промывку, опрессовку и готовы к подаче тепла.



В целом все ремонтные работы на ТЭЦ-1 идут по утверждённой программе и выполняются по графику, сообщил главный инженер филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» Сергей Иванов. Общая сумма ремонтной программы, включая ТЭЦ-2 и Тимлюйскую ТЭЦ, составляет в этом году 310 млн рублей. В настоящее время выполнено 85% объёмов ремонтной программы. Энергетики заверили, что необходимый для работы запас топлива на складах Улан-Удэнских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 создан и соответствует нормативу. Об этом рассказали в управлении по информационной политике Улан-Удэ.





