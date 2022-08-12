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В Улан-Удэ на акции «День добра» раздадут котят и щенят

В Улан-Удэ на акции «День добра» раздадут котят и щенят
Общество,  Фото:pixabay.com
В городе будут организованы четыре точки сбора помощи

14 августа в Улан-Удэ пройдёт сорок третья акция «День добра». Традиционное мероприятие нацелено на сбор корма для кошек и собак в городских приютах и на передержках, а также на сбор средств для стерилизации и лечения бездомных животных.

С 12:00 до 16:00 будут организованы четыре точки сбора помощи: центральный вход парка «Юбилейный, магазин «Томас» на улице Терешковой, ТРЦ «Galaxy» и магазин «Дружок» на улице Н. Петрова.

Как всегда, принимается любая помощь от населения. Это корма: крупы, макароны, влажный и сухой корм для щенков и котят, любой корм для взрослых животных. Помимо этого, животным необходимы: антипаразитарные средства (противогельминтные препараты, средства от блох и клещей), впитывающие пелёнки, лежанки для животных, одеяла, подушки, клетки для кошек и щенков, ошейники и поводки (в том числе б/у), игрушки для животных, миски и кастрюли (в том числе б/у). Также очень актуальны медикаменты, шприцы и перевязочный материал.

- На некоторых точках будут щенки и котята, которые ищут дом, - сообщают организаторы акции.

Возрастное ограничение 0+
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