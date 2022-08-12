Учёных из Бурятии наградили в Монголии

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Цымжит Ванчикова удостоена высшей награды для иностранных граждан



Международная научная конференция «Мир Чингисхана и монголоведение» прошла в Улан-Баторе с 5 по 10 августа. Активное участие в конференции, объединившей учёных из 11 стран, приняла делегация института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН из Улан-Удэ.



С докладами выступили директор института Борис Базаров; главный научный сотрудник центра восточных рукописей и ксилографов Цымжит Ванчикова; главный научный сотрудник отдела истории и культуры Центральной Азии Булат Зориктуев; старший научный сотрудник отдела истории и культуры Центральной Азии Евгений Нолев; научный руководитель лаборатории археологии, этнологии и антропологии ИМБТ СО РАН Николай Крадин.



В рамках конференции состоялось награждение монголоведов, внёсших значительный вклад в изучение древней и средневековой истории Монголии, в том числе учёных из Бурятии. Высшей наградой Монголии для иностранных граждан – орденом «Полярная Звезда» награждена Цымжит Ванчикова. Булат Зориктуев удостоен высокого звания «Ведущий деятель науки Монголии» и медали «Академик Ш. Нацагдорж».



Итогом масштабного научного мероприятия стало создание международной ассоциации по исследованиям Чингисхана, руководителем которой единогласно был избран академик РАН Николай Крадин. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

