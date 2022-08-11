В Бурятии не умеющим плавать советуют заходить в воду по пояс

МЧС выпустило памятку поведения на воде



ГУ МЧС России по Бурятии напомнило, что большинство несчастных случаев на воде связаны с нарушением правил безопасности. Трагедия может произойти даже на самом мелком городском водоёме.



В опасной ситуации может оказаться каждый, и порой лишь от самого человека зависит его жизнь и жизнь рядом находящегося человека.



Прежде всего необходимо обеспечить собственную безопасность, и только потом, безопасность других людей.



В своде правил безопасности поведения на воде содержатся следующие напоминания:



1. Купайтесь только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах, где в случае несчастного случая вы можете получить специализированную помощь спасателя;

2. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения;

3. Соблюдайте правила пользования лодками и другими плавательными средствами: не перегружайте их, не раскачивайте, не прыгайте с них в воду;

4. Не пользуйтесь надувными матрацами, камерами, досками, особенно при неумении плавать. Даже слабый ветер способен унести их далеко от берега.

5. Если не умеете плавать, заходите в воду только по пояс.



