МЧС выпустило памятку поведения на воде
ГУ МЧС России по Бурятии напомнило, что большинство несчастных случаев на воде связаны с нарушением правил безопасности. Трагедия может произойти даже на самом мелком городском водоёме.
В опасной ситуации может оказаться каждый, и порой лишь от самого человека зависит его жизнь и жизнь рядом находящегося человека.
Прежде всего необходимо обеспечить собственную безопасность, и только потом, безопасность других людей.
В своде правил безопасности поведения на воде содержатся следующие напоминания:
1. Купайтесь только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах, где в случае несчастного случая вы можете получить специализированную помощь спасателя;
2. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения;
3. Соблюдайте правила пользования лодками и другими плавательными средствами: не перегружайте их, не раскачивайте, не прыгайте с них в воду;
4. Не пользуйтесь надувными матрацами, камерами, досками, особенно при неумении плавать. Даже слабый ветер способен унести их далеко от берега.
5. Если не умеете плавать, заходите в воду только по пояс.
В Бурятии не умеющим плавать советуют заходить в воду по пояс
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В городском отделе ЗАГС поздравили супругов Доржиевых и Егоровых
Сбор осуществляется на основании разрешений
В мероприятии принимали участие представители Бурятии
Авторы арт-мема «Бато» напечатают принты на одежде гостей и проведут турнир по «Шагай Наадан»
МЧС выпустило памятку поведения на воде
По словам местных жителей и общественников, последние 10 лет их жалобы игнорируют
Лошади испражняются прямо в чистейшие источники
Трёх председателей городских ТОС наградили нагрудным знаком «Лидер ТОС»
Четверо мужчин попались с мешком несозревших шишек
Особенно шокирует горожан очень грязный фонтан
Студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица – эту крылатую фразу из советской кинокомедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» можно смело отнести к артистке цирка Бурятии Дулме Пунцуковой
Однако местами возможны дожди с грозами
Сейчас сезон заготовки этого растения
Российско-монгольское учение завершилось парадом военнослужащих
На площади Советов проходит республиканский фестиваль ТОСов