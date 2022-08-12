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В Бурятии жара до +27 градусов

В Бурятии жара до +27 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местами ожидаются кратковременные дожди, грозы

По данным Бурятского гидрометцентра, 12 августа по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туманы. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +22,+27, местами +16,+21.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура днём +25,+27.
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