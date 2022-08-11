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В Улан-Удэ жильцы 20 лет страдают от затоплений

В Улан-Удэ жильцы 20 лет страдают от затоплений
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
По словам местных жителей и общественников, последние 10 лет их жалобы игнорируют

Эксперты Народного фронта обратились в администрацию Железнодорожного района Улан-Удэ с просьбой решить проблему затопления улицы и подвалов нескольких многоквартирных домов на улице Шаляпина в микрорайоне Кирзавод. О проблеме общественникам сообщили горожане.



В ОНФ рассказали, что жители домов №№1А, 3А, 5А по улице Шаляпина на протяжении 20 лет страдают от затопления дворов во время таяния снега и обильных дождей. Больше всего достаётся дому №1 А, расположенному в самой низкой точке улицы Шаляпина – сточные воды подтапливают даже подвальные помещения. Сюда стекают образовавшиеся воды со всего микрорайона Кирзавод. Проблема существует около 20 лет. А последние 10 лет на жалобы и обращения жителей городские службы и чиновники перестали реагировать, поделились представители ОНФ.


На месте состоялось два рабочих совещания с участием местных жителей и представителей администрации Железнодорожного района. Представитель администрации пояснил, что для увода стекающей воды принято изменить рельеф местности. Работы пройдут в рамках ремонта автодороги на улице Моховая. Это решение предполагает снижение потока в сторону домов 1А, 3А, 5А по улице Шаляпина.

- На данный момент есть опасения, что мера помочь жителям полностью не сможет, так как необходимо строительство ливневой канализации с улицы Моховая выводом через двор пострадавших домов. Однако сейчас ситуация требует принятия оперативных мер, тем более что проводятся ремонтные работы дороги, в рамках которых возможно предусмотреть корректировки для увода воды с местности. Мы обратились в администрацию Железнодорожного района с просьбой отработать совместно с профильными комитетами администрации города, депутатами горсовета и Народного Хурала, а также принять меры по строительству ливней канализации для устранения причин затопления двора домов по ул. Шаляпина, - прокомментировала член регионального штаба Народного фронта в Бурятии Дмитрий Замолотских.





подтопление ОНФ

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