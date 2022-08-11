В Бурятии возник скандал вокруг запрета лошадей в Шумаке









Для предпринимателя, который организовал бизнес на конных перевозках выделено специальное место для выгула лошадей. Но оно находится не прямо у источников, как хотелось бы предпринимателю.



- Жителям Тунки разрешили заходить на лошадях в природный парк «Шумак», но до определённой границы. На левом берегу – это 300 метров от первого зимовья, то есть необходимо оставить лошадей и 300 метров пронести вещи. На правом берегу граница вообще сильно сдвинута, то есть люди проходят порядка четырёх километров на лошадях и должны всего лишь не заходить на правый берег. Ближайший балаган (временное жильё вроде шалаша – прим. ред.) мы можем наблюдать на расстоянии порядка ста метров, а тот балаган, который в лесу, меньше 50-ти метров. Но и этого они не хотят делать, - сказала госинспектор БУ «Бурприрода» Людмила Иванова.



В заключение в «Бурприроде» подчеркнули, что принятые меры позволят не только не нарушать закон об особо охраняемых природных территориях, но главное - сохранят целебные источники и природный парк «Шумак» в чистоте.











Жители Бурятии возмутились тем, что им запретили посещать природный парк «Шумак» на лошадях и с собаками. Соответствующее объявление повесили на входе в природный парк. Негодующие отдыхающие записали видео и опубликовали его в паблике «Весь Улан-Удэ».- Это что за новости такие и беспредел властей в угоду денежным мешкам, ещё и полицию привлекли. Там лечатся все больные люди, и как им предлагают пешком шагать туда в горы с мешками продуктов? Как представляют пешком дойти туда больным с суставами людям? Эти антинародные законы надо пересмотреть и издать новые для человека, а не во вред ему. По-моему, нигде нет закона, запрещающего передвигаться на лошадях в сопровождении собак, особенно сейчас, когда полно стало медведей, змей, - поделились возмущённые граждане.Ситуацию прокомментировали в БУ «Бурприрода», в ведомстве которого находится природный парк «Шумак». Там напомнили, что «Шумак» - это региональная особо охраняемая природная территория. Запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам. В частности, согласно федеральному закону, запрещён выпас скота, прогон домашних животных, нахождение с собаками.На деле же государственные инспекторы «Шумака», которые охраняют природный парк, постоянно сталкивается с нарушениями со стороны местного предпринимателя. Он за плату перевозит на лошадях отдыхающих.Проблема даже не в том, что бизнесмен предоставляет такую услугу, а в том, что лошади находятся на свободном выгуле у питьевых источников. В результате загрязняются целебные аршаны. «Фактически лошади испражняются в чистейшие источники!» – пояснили в пресс-службе «Бурприроды».- Те, кто жалуется на госинспекторов, сами загоняют лошадей в минеральные грязи, выпускают вольно пастись вблизи у источников, которые имеют лечебное воздействие на желудок, почки, сердце, лёгкие. На правом берегу загоняются лошади пастись у «глазного» источника», - рассказывают государственные инспекторы.Туристы идут на Шумак более 40 км пешком, чтобы попить чистой, природной минеральной воды. А на деле выходит, что пьют воду с примесью лошадиных экскрементов.Часто на Шумак приезжают люди, которые лечат серьёзные заболевания. И выпас лошадей на этих землях мало того, что противоречит федеральному закону, но и выглядит, как оскорбление людей, для которых лечебные источники Шумака порой единственная надежда на выздоровление.- Речи о запрете нахождения в «Шумаке» в принципе не идёт. Туристы могут спокойно получать согласование на сайте www.burpriroda. Природный парк «Шумак» ждёт всех желающих, при условии соблюдения правил посещения особо охраняемой природной территории, - подчеркнул руководитель БУ «Бурприрода» Алдар Цыбикмитов.