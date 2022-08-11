Вход на просмотр бесплатный
Этим летом в 1000 городах России пройдёт IX фестиваль уличного кино. Сотни тысяч россиян посмотрят короткометражные фильмы, снятые молодыми режиссёрами. Победитель будет определён зрителями и получит 1,5 миллиона рублей. Масштабный смотр кино под открытым небом стартует в июне и до конца сентября охватит все регионы страны.
В этом в программу вошли более 50 короткометражных фильмов и анимации, отобранных экспертами из более чем 1000 заявок. В фильмах-участниках можно будет увидеть Александра Петрова, Катерину Шпицу, Владимира Вдовиченкова, Алексея Серебрякова, Викторию Толстоганову, Фёдора Добронравова и других известных актёров.
Победителя фестиваля по традиции выберут зрители: по окончании показа в каждом городе они проголосуют за понравившиеся фильмы светом фонариков, а специальное устройство — люксметр — замерит уровень света. В конце сезона уровень света во всех городах будет подсчитан, а народный победитель получит грант.
К фестивалю присоединится и Северобайкальск. Зрителей ждут 20 августа в городском парке. Мероприятие начнётся в 20:00. Вход на фестиваль свободный, сообщает пресс-служба управления культуры администрации Северобайкальска.
Возрастное ограничение 18+
Северобайкальск присоединится к фестивалю уличного кино
Общество, Фото:
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