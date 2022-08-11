Жители Бурятии губят кедры, собирая зелёные шишки

Четверо мужчин попались с мешком несозревших шишек



Заготовка кедрового ореха в Бурятии стартует 1 сентября, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Сейчас сотрудники лесного хозяйства подготавливают список мест заготовки кедрового ореха для собственных нужд местных жителей во время особого противопожарного режима. Однако, уже сейчас, когда кедровая шишка ещё не поспела, выявляют случаи незаконной заготовки ореха.



Так, сотрудники Бичурского лесничества во время патрулирования леса обнаружили четырёх жителей села Малый Куналей, которые заготавливали кедровый орех. К моменту задержания успели собрать мешок несозревшей кедровой шишки.



Мужчины заявили, что всё это они заготовили для себя. Впрочем, есть сомнения, ведь в незрелой шишке просто нечего есть. Зато спрос на неё есть, например, в Китае.



На задержанных составлены протоколы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.



- Сейчас орех ещё зелёный, и собирать его несозревший – это причинять вред деревьям. Дерево может заболеть или даже погибнуть. Основным разрешённым способом является сбор опавших шишек. Допускается съём созревших шишек с ветвей молодых деревьев кедра крючками на шестах или сбивание их палками. При добыче шишки колотом дерево серьёзно повреждается, - рассказал заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Андрей Самойлов.



Лесники просят жителей республики соблюдать сроки заготовки дикоросов. Отметим, в республике продолжает действовать особый противопожарный режим, к 1 сентября лесники определят места заготовки кедрового ореха для собственных нужд местным жителям.

