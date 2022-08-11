Мэр Улан-Удэ: «ТОСы Бурятии гремят на всю Россию, а ТОСы Улан-Удэ – самые лучшие!»

Общество, Фото: Улан-Удэнский городской совет депутатов

Трёх председателей городских ТОС наградили нагрудным знаком «Лидер ТОС»



В Улан-Удэ на площади Советов проходит III республиканский фестиваль территориального общественного самоуправления. Глава Бурятии Алексей Цыденов наградил председателей и активистов движения ТОС нагрудным знаком «Лидер ТОС».



От Улан-Удэ награды получили три ТОС: председатель ТОС «Гранит» Руслан Тарасов, председатель ТОС «Любимый дворик» Александра Аюржанаева и председатель ТОС «Исток» Екатерина Кирюшина.



- Наши городские ТОСы – это наши друзья, товарищи и более того – наши партнёры. Партнёры в благоустройстве города, в воспитании детей и молодёжи. Каждый уланудэнец может изменить жизнь в своём дворе к лучшему, в том числе и благодаря ТОСам. У нас в городе действуют около 100 ТОСов. Все они объединяют около трети жителей всего Улан-Удэ – это 154 тысячи членов ТОС. Сегодня на площади глава РБ вручает высшую награду для наших активистов. Я бы хотел выразить огромную благодарность ТОСовцам от лица жителей – тех, кто пользуется плодами деятельности. Ведь ТОСовцы делают многое не только для себя, они делают мир вокруг себя лучше, и даже те, кто непричастен к ТОСам, чувствуют это. Наши лидеры убирают несанкционированные свалки, благоустраивают скверы, протягивают инженерные сети, интернет. Поэтому огромная благодарность участникам движения ТОС. Прошу присоединяться горожан, ведь чем нас больше, тем больше мы сможем сделать. ТОСы Бурятии гремят на всю Россию, а ТОСы Улан-Удэ – самые лучшие! – сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Председатель ТОС «Гранит» рассказал, что уже сделано в микрорайоне Шишковка силами участников ТОСовского движения.



- Наш ТОС был организован в сентябре 2017 года, с этого момента мы начали активную деятельность: очистили территорию, провели высокоскоростной интернет в 74 дома. Параллельно мы занимались благоустройством нашей территории: мы установили детскую и спортивную площадку, воркаут-комплекс, сейчас мы строим целый футбольный стадион, он совсем скоро будет открыт! Также озеленяем территорию, высадили уже более 800 саженцев, стремимся к тому чтобы все они приживались, для этого протянули летний водопровод. Всего в нашем ТОС около 200 человек. Слоган ТОС «Гранит»: «Мы делаем окружающий нас мир лучше!», – поделился Руслан Тарасов.



Прямо сейчас на площади для горожан работает ярмарка ТОСовской продукции и изделий. Более 50 улан-удэнских ТОСов представляют на продажу сувениры из дерева, картины из шерсти, поделки, украшения из стекла и камня, лоскутное шитье, куклы, цветы и многое другое.



Фестиваль завершится награждением победителей конкурсов «Лучшая практика ТОС РБ», «Лучшее территориальное общественное самоуправление», «Лучшая делегация ТОС муниципальных образований РБ».



В 20:00 начнётся праздничный концерт с участием звёзд бурятской эстрады, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

