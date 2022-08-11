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В Северобайкальске настанет «Ночь кино»

В Северобайкальске настанет «Ночь кино»
Общество,  Фото:pixabay.com
Всероссийская акция состоится 27 августа

Северобайкальск в этом году вновь присоединится к всероссийской акции «Ночь кино», которая пройдёт 27 августа.

Традиционно, для программы акции были выбраны отечественные премьеры 2021–2022 годов. Горожанам покажут следующие фильмы:
— «Последний Богатырь: Посланник Тьмы» (Россия, 2021, 108 мин., 6+, режиссёр Д. Дьяченко),
— «Пара из будущего» (Россия, 2021, 104 мин., 12+, режиссёр А. Нужный),
— «Чемпион мира» (Россия, 2021, 145 мин., 6+, режиссёр А. Сидоров).

В Северобайкальске акция состоится в кинотеатре «Гранд Синема».

Напоминаем, что вход на киносеансы будет бесплатным. Каждый сможет посмотреть либо один понравившийся фильм из списка, либо остаться на все три сеанса. Об этом сообщает пресс-служба управления культуры администрации Северобайкальска.
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