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В Бурятии пройдёт трекинг по «Великому чайному пути»

В Бурятии пройдёт трекинг по «Великому чайному пути»
Общество,  Фото:pixabay.com
В Селенгинском районе состоится туристский форум

С 3 по 4 сентября в селе Селендума Селенгинского района Бурятии пройдёт туристский форум «Полёт чайного листа: Удунга – путь к Байкалу». Главным событием форума станет открытие и трекинг по сохранившемуся участку Удунгинского купеческого тракта «Великого чайного пути».

Всех гостей форума ждут:
- мастер-классы и дегустации «Чайные церемонии гостеприимства»: «Самовар и традиции русского чаепития»; «Золото Селенги: Облепиховый аромат»; «Бурятское гостеприимство»;
- выступления творческих коллективов Селенгинского района;
- викторина «Разгадай секреты Чайного пути и чая» с призовым фондом.

4 сентября состоится историческая реконструкция сплава по реке Селенга до посёлка Новоселенгинск (ранее – Селенгинск, Селенгинский острог) с участием представителей официальных делегаций районов, участников проекта «Чайный путь» и туроператоров Бурятии.

Заключительным этапом пути станет подписание соглашения в рамках форума, о сотрудничестве с ведущими туроператорами Бурятии и представителями СМИ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.

Возрастное ограничение 6+
Бурятия трекинг великий чайный путь туризм Селенгинский район форум

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