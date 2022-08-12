В Селенгинском районе состоится туристский форум
С 3 по 4 сентября в селе Селендума Селенгинского района Бурятии пройдёт туристский форум «Полёт чайного листа: Удунга – путь к Байкалу». Главным событием форума станет открытие и трекинг по сохранившемуся участку Удунгинского купеческого тракта «Великого чайного пути».
Всех гостей форума ждут:
- мастер-классы и дегустации «Чайные церемонии гостеприимства»: «Самовар и традиции русского чаепития»; «Золото Селенги: Облепиховый аромат»; «Бурятское гостеприимство»;
- выступления творческих коллективов Селенгинского района;
- викторина «Разгадай секреты Чайного пути и чая» с призовым фондом.
4 сентября состоится историческая реконструкция сплава по реке Селенга до посёлка Новоселенгинск (ранее – Селенгинск, Селенгинский острог) с участием представителей официальных делегаций районов, участников проекта «Чайный путь» и туроператоров Бурятии.
Заключительным этапом пути станет подписание соглашения в рамках форума, о сотрудничестве с ведущими туроператорами Бурятии и представителями СМИ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии пройдёт трекинг по «Великому чайному пути»
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