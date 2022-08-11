Артистка Бурятского цирка Дулма Пунцукова: «Страшные падения забываются»

Студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица – эту крылатую фразу из советской кинокомедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» можно смело отнести к артистке цирка Бурятии Дулме Пунцуковой. Невысокого роста, с обаятельной улыбкой и причёской каре Дулма похожа на советскую киноактрису не только внешними данными, но и тем, что, как и Наталья Варлей, Дулма ещё в детстве пришла в цирковое искусство.В 2003 году Дулма поступила в Бурятскую национальную цирковую школу-студию имени Жапхандаева к заслуженному деятелю искусств Бурятии Цэнд-Очир Сэлэнгэ. Обучившись у первоклассного педагога в течение пяти лет, окончила колледж искусств имени Чайковского. И в 2013 году стала эквилибристом в Государственном цирке Бурятии.- На самом деле, это самый популярный вопрос, который мне задают, так что я уже заучила на него свой ответ (смеётся). В общем, я училась во втором классе и к нам пришли тренеры-монголы. Всех детей построили в линейку, и тех, кто по телосложению подходил, вызывали и просили встать на «мостик», пробежаться от стенки и обратно, сесть на шпагат. В общем, после проверок на гибкость и способности меня взяли в цирковую школу.- Это было постепенно, просто я туда ходила регулярно, а вот осознание пришло со временем. И педагог этому поспособствовала. Она была строгой, и в то же время я чувствовала, что она всё делает ради моего благополучия. Она с моей мамой хорошо общалась, и я с её внучкой, которая была моей ровесницей, так и подружились. Она хотела нам номер поставить, и в целом ощущалось некое родство и мне не хотелось её подводить. Со временем я поняла, что это дело моей жизни, и никуда я отсюда не уйду.- Да. Это ежедневные постоянные репетиции и тренировки с самого детства. Я пришла в цирк как кауч, но уже в последнее время я практически не гнусь и не стою на руках, так как у меня в расписании в основном присутствует вольтижная акробатика, скакалка и воздушные номера, такие как полотна и ремни.- На самом деле, я не могу точно ответить на этот вопрос, потому что первый раз я упала в 2015 году в Монголии, тогда это была моя грубая ошибка. Всё случилось поздно вечером, на репетиции. Видимо из-за усталости и переживаний. Но это послужило мне уроком, как делать не стоит. Со временем было много травм.- Две пятки, ключица, берцовая кость и многочисленные растяжения.- В крайний раз, в Хабаровске, после падения возникла эта мысль. У меня прямо руки опустились, просто за последние два года было огромное количество травм. Из-за сломанных двух пяток я была на больничном полгода, четыре месяца на инвалидной коляске и два месяца на костылях. Тогда я прямо держалась и тренировалась с этими пятками каждый день: пресс качала, спину растягивала, шпагат растягивала и стремилась быстрее выйти на работу. А вот в Хабаровске я уже чуть-чуть сломалась, два с половиной месяца была на больничном, и я вообще не занималась, не хотелось ни о чем думать, никуда не идти, ничем не заниматься. В целом, в цирк не хотелось идти.- Просто больничный закрыли, и мне надо было выходить на работу. Я вышла на работу и сразу влилась в рутину. И всё, что было, осталось позади. Я забыла обо всём. Мой мозг так работает, что плохие воспоминания забываются, оставляя только хорошие. Перед репетициями с Алдаром, который в нашем коллективе новый человек, мне с ним поначалу тоже было страшно, потому что до этого был другой партнер. И Алдар был уже четвёртый партнер по счёту, и я одна остаюсь, а партнёры меняются. Я помню, как я лежала и думала, как я буду с ним работать, и опять вспомнила это падение. Мне так жутко стало, ведь я могла умереть, так как я летела вниз головой. Тренер мне говорит, что если бы на метр-полметра ниже упала бы, то я бы не успела вовремя перевернуться. У меня есть это видео, и оно такое страшное. Смотрю это видео и думаю, как мне повезло, что я сломала только малую берцовую кость. Накануне до этого случая моя мама ходила в дацан, молилась за меня. И мне кажется, что Бог меня уберёг. Я в это верю, и мне кажется, что это не было случайностью.- Очень сложно. Я была два с половиной месяца на больничном. У меня не было такого, что я столько времени вообще не занималась прямо от слова совсем, даже на шпагатах не сидела. И сейчас я вышла, и мне невероятно тяжело. Помимо этого, мой возраст также даёт о себе знать, ведь раньше, в лет 19-20 не гнулась пару месяцев, а потом сказали работать, и я быстро приходила в форму. А сейчас мне очень больно. Мы давно не репетировали и у меня даже следы от ремней остаются. К мелким царапинам или следам от ремней я привыкла, но то, что сейчас я ещё поправилась на пару килограмм. Я привыкла вкусно покушать.- Как таковой диеты нет, просто, когда понимаю, что поправляюсь, то вечерами стараюсь не кушать. А так я не могла заставить себя не кушать. Сейчас я позанималась и понимаю, что мой организм требует вкусненького. Но я контролирую своё питание и стараюсь воздерживаться. В принципе, я довольно быстро скидываю лишние килограммы. Тело привыкает к одним и тем же нагрузкам, и когда ты ешь, еда распределяется по организму. А ещё надо тренироваться в три раза больше, чем ты съел, чтобы поддерживать баланс. Это моё личное мнение об организме и питании.- Мне кажется, что я бы связала свою жизнь с творчеством, а точнее, с танцами.- В Хабаровске, я так думаю, так как мы там частые гости и нас уже знают там. В основном, везде нас принимают тепло. Я помню, мы работали в Москве, на проспекте Вернадского, два раза у Запашных. В основном там были наши земляки. Три тысячи зрителей, полный зал земляков наших с Москвы и Питера. В Питере мы работали. Везде нас встречают тепло и хорошо.- Да и каждый раз это так приятно. Не то чтобы льстит, а так воодушевляешься и появляется мотивация, что вот именно к тебе подошли и столько душевных слов сказали.- Я бы не сказала, что я мегапопулярная. Среди наших артистов все друг друга знают и меня все знают. А среди зрителей бывает такое, что подходят и говорят о том, что узнали меня или подписаны на мою страницу в соцсети. У меня шесть тысяч подписчиков, и я считаю, что это немного.- Для меня это много значит, это награда за мой труд, старания и за то, что не опустила руки. Я мечтала об этом звании, и я так рада. Я делала всё возможное, чтобы это звание получить.- Конечно, очень гордятся мной. Они об этом звании также мечтали вместе со мной. Когда получила это звание, они радовались до слёз.- Вообще я на многих людей смотрю и наблюдаю. А такого человека выделить не могу. Я от каждого именитого артиста что-то помаленьку беру. Я подписана на некоторых людей, смотрю их биографию и стараюсь у каждого подчеркнуть какую-то изюминку или трюки интересные для себя. Как они себя преподносят и что говорят, пишут.Министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева тепло отзывается об артистке.- Совсем недавно Дулма получила высокое звание «Заслуженный артист Республики Бурятии». Это совершенно заслуженная государственная награда. Цирк - это ежедневный титанический труд, а эта хрупкая девушка – пример для подражания и настоящий боец, - говорит Соёлма Дагаева.В 2014 году Дулма Пунцукова стала участницей 13-х молодёжных Дельфийских игр России и первых открытых молодёжных Европейских Дельфийских игр в Волгограде с номером «Воздушная гимнастика на бамбуке». В этом же году стала лауреатом премии в области поддержки талантливой молодёжи.Дулма Пунцукова смогла освоить целый ряд цирковых номеров: акробатику на подкидной доске, вольтижную акробатику, групповую скакалку, воздушную гимнастику на ремнях, воздушную гимнастику на полотне, оригинальный жанр «каучук», воздушную гимнастику на бамбуке, акробатику на надувной дорожке, акробатику на качелях.Нежный образ красавицы Ангары, воплощённый Дулмой в номере «воздушная гимнастика на ремнях», вызывает у зрителя неподдельный восторг. Дулма взволнованно и тонко воплотила этот образ на высоте под куполом цирка при этом, выполняя сложнейшие трюки без всякой страховки. Этому номеру рукоплескала искушенная публика Москвы и Санкт-Петербурга.В 2013году выезжала на большие гастроли по Республике Алтай. В рамках Года культуры участвовала в гастролях по Республикам Хакасия и Тыва. В 2016 году блистательно выступила на больших гастролях в Монголии, в Южно-Сахалинске и Москве.В 2016 году прошла стажировку в цирке Монголии «Хадгаа» (Улан-Батор). В этом же году выступала на манеже Большого Московского цирка в рамках Дней культуры Улан-Удэ в Москве.В 2017 году с коллективом была на гастролях по городам России: Хабаровске, Якутске, Санкт-Петербурге, Чите, Иркутске, Ангарске.2018 год стал для Дулмы Пунцуковой годом побед. Гран-при международного фестиваля в Луганске, второе место в популярном монгольском телепроекте Mongolia’s Got Talent. Монгольский телепроект занесен в книгу рекордов Гиннеса, его смотрят онлайн более 6 млрд людей по всему миру.