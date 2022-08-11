Спортивные мероприятия пройдут по всей республике
Празднование Дня физкультурника состоится 13 августа во всех муниципальных образованиях и городских округах Бурятии. Всего по всей республике проведут более 90 физкультурных и спортивных мероприятий: спортивные состязания, сдача норм ГТО, забеги, эстафеты, соревнования по футболу и волейболу.
Самыми массовыми событиями Дня физкультурника станут международный марафон «Чистый Байкал» на призы чемпионки мира Натальи Соломинской в Баргузинском районе и всероссийский фестиваль миниволей, который пройдёт в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Список спортивных мероприятий в День физкультурника можно найти в группе ведомства в социальной сети «ВКонтакте».
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В Бурятии отметят День физкультурника
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