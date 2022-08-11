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В нацпарке Бурятии установлены сроки сбора дикоросов

В нацпарке Бурятии установлены сроки сбора дикоросов
Общество,  Фото:pixabay.com
Сбор осуществляется на основании разрешений

В Бурятии установлены сроки сбора дикоросов на территории Забайкальского национального парка.

На основании фенологических наблюдений за урожайностью пищевых лесных ресурсов установлены следующие сроки сбора пищевых лесных ресурсов гражданами для собственных нужд на территории парка в 2022 году:
- грибы – по мере вызревания;
- смородина лесная, шикша, голубика – с 15 августа;
- брусника – с 28 августа;
- клюква – с 10 сентября;
- семена сосны кедровой сибирской (кедрового ореха) – с 5 сентября.

Сбор грибов, шикши, голубики, брусники на территории Забайкальского национального парка в текущем году будет осуществляться на основании разрешений на посещение. Сбор клюквы и кедрового ореха будет осуществляться по специальным разрешениям, выдаваемым в центральном офисе ФГБУ «Заповедное Подлеморье» лесохозяйственным отделом.

Установлен перечень участков, разрешённых для сбора кедрового ореха:
- бухта Крестовская;
- бухта Окуневая;
- бухта Крохалиная;
- бухта Крутая;
- местность Большой Чивыркуй;
- местность Кедровая;
- местность Малая Черемшана;
- местность Большая Черемшана;
- бухта Безымянная.

В бухте Безымянная разрешён проход судов в рекреационную зону через заповедную акваторию озера Байкал для сбора кедрового ореха без организации стационарных стоянок и ночлега.

- Напоминаем, что при сборе пищевых лесных ресурсов не должны применяться способы, приводящие к гибели или повреждению деревьев, кустарников и других компонентов природной среды (использование колотов при заготовке кедрового ореха, слом веток, рубка деревьев и т.п.), - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
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