В межрегиональных соревнованиях примут участие школьники
В Улан-Удэ с 19 по 20 августа пройдёт межрегиональный турнир по быстрым шахматам «Надежды Бурятии – 2022». Соревнования проведут в городском шахматном клубе.
В турнире примут участие шахматисты школьного возраста. Победителей определят в абсолютном первенстве среди юношей и девушек, а также в категориях до 9 лет (2014 г.р. и младше) и до 11 лет (2012-2013 гг.р.) среди мальчиков и девочек.
Регистрация участников соревнований состоится 19 августа с 9:00 до 10:00. Открытие турнира пройдёт в 10:10. Начало первого тура запланировано на 10:30.
Предварительная регистрация производится по электронной почте: [email protected] В заявке указывать ФИО, дату рождения, российский рейтинг при наличии.
Победители и призёры награждаются дипломами и денежными призами, сообщает пресс-служба федерации шахмат РБ.
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В Улан-Удэ проведут турнир по быстрым шахматам
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