12 августа

11 августа

Популярное

В Улан-Удэ проведут турнир по быстрым шахматам

В Улан-Удэ проведут турнир по быстрым шахматам
Общество,  Фото:pixabay.com
В межрегиональных соревнованиях примут участие школьники

В Улан-Удэ с 19 по 20 августа пройдёт межрегиональный турнир по быстрым шахматам «Надежды Бурятии – 2022». Соревнования проведут в городском шахматном клубе.

В турнире примут участие шахматисты школьного возраста. Победителей определят в абсолютном первенстве среди юношей и девушек, а также в категориях до 9 лет (2014 г.р. и младше) и до 11 лет (2012-2013 гг.р.) среди мальчиков и девочек.

Регистрация участников соревнований состоится 19 августа с 9:00 до 10:00. Открытие турнира пройдёт в 10:10. Начало первого тура запланировано на 10:30.

Предварительная регистрация производится по электронной почте: [email protected] В заявке указывать ФИО, дату рождения, российский рейтинг при наличии.

Победители и призёры награждаются дипломами и денежными призами, сообщает пресс-служба федерации шахмат РБ.

Возрастное ограничение 0+
Улан-Удэ Бурятия быстрые шахматы шахматы турнир спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии пройдёт трекинг по «Великому чайному пути»
В Бурятии пройдёт трекинг по «Великому чайному пути»
Общество, 12.08.2022
В Селенгинском районе состоится туристский форум
В Улан-Удэ проведут турнир по быстрым шахматам
В Улан-Удэ проведут турнир по быстрым шахматам
Общество, 12.08.2022
В межрегиональных соревнованиях примут участие школьники
В Бурятии жара до +27 градусов
В Бурятии жара до +27 градусов
Общество, 12.08.2022
Местами ожидаются кратковременные дожди, грозы
В театре Улан-Удэ состоится музыкальный квартирник
В театре Улан-Удэ состоится музыкальный квартирник
Общество, 11.08.2022
Организаторы обещают авторские песни, открытое общение и уютную атмосферу
В Северобайкальске настанет «Ночь кино»
В Северобайкальске настанет «Ночь кино»
Общество, 11.08.2022
Всероссийская акция состоится 27 августа
В Иркутской области отпразднуют юбилей святителя Иннокентия
В Иркутской области отпразднуют юбилей святителя Иннокентия
Общество, 11.08.2022
Праздничные мероприятия состоятся с 8 по 10 сентября
Школьники Улан-Удэ посоревнуются в конкурсе плакатов
Школьники Улан-Удэ посоревнуются в конкурсе плакатов
Общество, 11.08.2022
В столице Бурятии пройдёт конкурс «Я против экстремизма и терроризма!»
«Военное ралли» пройдёт по территории Монголии и Тувы
«Военное ралли» пройдёт по территории Монголии и Тувы
Общество, 11.08.2022
Участникам предстоит преодолеть маршрут, протяжённостью более одной тысячи километров
В Забайкалье даурские журавли бьют рекорды
В Забайкалье даурские журавли бьют рекорды
Общество, 11.08.2022
За редкими птицами наблюдали в Даурском заповеднике и Ивано-Арахлейском парке
В Бурятии отметят День физкультурника
В Бурятии отметят День физкультурника
Общество, 11.08.2022
Спортивные мероприятия пройдут по всей республике
В Бурятии объявлен конкурс практик социальной защиты
В Бурятии объявлен конкурс практик социальной защиты
Общество, 11.08.2022
Заявки будут приниматься с 15 августа
ООН поддержит строительство монгольской ГЭС на притоке Селенги
ООН поддержит строительство монгольской ГЭС на притоке Селенги
Общество, 11.08.2022
Ранее работы были приостановлены из-за жалобы России в ЮНЕСКО
В Улан-Удэ семьи отметили «золотую» и «бриллиантовую» свадьбы
В Улан-Удэ семьи отметили «золотую» и «бриллиантовую» свадьбы
Общество, 11.08.2022
В городском отделе ЗАГС поздравили супругов Доржиевых и Егоровых

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^