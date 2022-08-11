В Забайкалье даурские журавли бьют рекорды

За редкими птицами наблюдали в Даурском заповеднике и Ивано-Арахлейском парке
В Забайкальском крае августовский учёт птиц на реке Борзя удивил и порадовал сотрудников Даурского заповедника количеством обитающих здесь редких видов птиц: не менее 21 пары даурских журавлей и 9 пар серых журавлей успешно вырастили здесь потомство.
По словам заместителя директора заповедника Олега Горошко и орнитолога Светланы Бальжимаевой, учёт не даёт гарантии выявления всех 100% птиц – те из них, которые во время обследования местности кормятся или отдыхают среди высоких тростников, нередко остаются незамеченными. Поэтому для изучения и мониторинга журавлей их учёты проводятся многократно с апреля по сентябрь.
В общей сложности этим летом даурским журавлям удалось вырастить не менее 34 птенцов. Кроме пар с потомством, учтено ещё 7 территориальных пар без птенцов даурских журавлей и 5 пар серых. «Территориальная» пара – это семья, которая заняла и охраняет свой гнездовой участок. Часть из этих бездетных пар приступала к гнездованию в этом году, но их яйца по какой-то причине погибли. Некоторые пары молодые, они впервые заняли участок на Борзе. Таким образом, в 2022 году на реке Борзя обитало не менее 28 семейных пар даурских журавлей и 14 серых. По даурским журавлям рекордные показатели в предыдущие годы были такие: 18 семейных пар, 14 пар с успешным гнездованием (вырастили потомство), 24 выращенных птенца.
Кроме того, река Борзя – это важное место обитания молодых холостых птиц – подростков в возрасте до трёх лет, которые ещё не сформировали семейную пару. В августе в пойме Борзи было учтено много холостых журавлей: 35 даурских, 8 серых, 45 чёрных, 7 стерхов и 13 красавок. Даурский и три последних вида занесены в Красную книгу РФ, причём стерх, чёрный и даурский журавли находятся под угрозой исчезновения на планете.
По информации пресс-службы министерства природных ресурсов Забайкалья, пара даурских журавлей успешно вырастила птенца на территории Ивано-Арахлейского природного парка. Эти журавли впервые в истории были зарегистрированы во время поездки Олега Горошко весной этого года.
- Это событие из области «очевидное‒невероятное», ведь даурские журавли никогда не отмечались здесь даже в историческом прошлом, когда они ещё не были так редки и населяли территории гораздо более обширные, чем сейчас. Места их гнездования расположены на сотни километров южнее, вблизи границы с Монголией и Китаем, - пояснил замдиректора заповедника.
Специалистам удалось понять, что эта семейная пара птиц территориальная. Однако в ходе наблюдения не удалось достоверно выявить, есть ли у них то самое гнездо и яйца, так как даурские журавли очень осторожны.
Чтобы птиц не отпугнуть, наблюдение за ними проводили издалека: с вершины высокого холма в мощную зрительную трубу с приближением от 25 до 75 крат. Пара даурских журавлей, заметив исследователей на горизонте, спрятала птенца в высоких тростниках. Он показался на глаза орнитологу лишь после длительного наблюдения, когда родители поняли, что угрозы нет. Птенец был уже ростом почти с родителей и приблизительно через одну-две недели должен был начать летать.
Напомним, что даурский журавль является официальным символом Забайкальского края и символом Даурского заповедника. Изображение этой птицы украшает герб и флаг Борзинского района.
В Забайкалье даурские журавли бьют рекорды
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Истребителю придали боевой вид
Вход на просмотр бесплатный
За редкими птицами наблюдали в Даурском заповеднике и Ивано-Арахлейском парке
Спортивные мероприятия пройдут по всей республике
Заявки будут приниматься с 15 августа
Ранее работы были приостановлены из-за жалобы России в ЮНЕСКО
В городском отделе ЗАГС поздравили супругов Доржиевых и Егоровых
Сбор осуществляется на основании разрешений
В мероприятии принимали участие представители Бурятии
Авторы арт-мема «Бато» напечатают принты на одежде гостей и проведут турнир по «Шагай Наадан»
На площади Советов яблоку негде было упасть. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
По словам местных жителей и общественников, последние 10 лет их жалобы игнорируют
Лошади испражняются прямо в чистейшие источники
Трёх председателей городских ТОС наградили нагрудным знаком «Лидер ТОС»
Четверо мужчин попались с мешком несозревших шишек