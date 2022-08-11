В Забайкалье даурские журавли бьют рекорды

Общество, Фото: Даурский заповедник

За редкими птицами наблюдали в Даурском заповеднике и Ивано-Арахлейском парке



В Забайкальском крае августовский учёт птиц на реке Борзя удивил и порадовал сотрудников Даурского заповедника количеством обитающих здесь редких видов птиц: не менее 21 пары даурских журавлей и 9 пар серых журавлей успешно вырастили здесь потомство.



По словам заместителя директора заповедника Олега Горошко и орнитолога Светланы Бальжимаевой, учёт не даёт гарантии выявления всех 100% птиц – те из них, которые во время обследования местности кормятся или отдыхают среди высоких тростников, нередко остаются незамеченными. Поэтому для изучения и мониторинга журавлей их учёты проводятся многократно с апреля по сентябрь.



В общей сложности этим летом даурским журавлям удалось вырастить не менее 34 птенцов. Кроме пар с потомством, учтено ещё 7 территориальных пар без птенцов даурских журавлей и 5 пар серых. «Территориальная» пара – это семья, которая заняла и охраняет свой гнездовой участок. Часть из этих бездетных пар приступала к гнездованию в этом году, но их яйца по какой-то причине погибли. Некоторые пары молодые, они впервые заняли участок на Борзе. Таким образом, в 2022 году на реке Борзя обитало не менее 28 семейных пар даурских журавлей и 14 серых. По даурским журавлям рекордные показатели в предыдущие годы были такие: 18 семейных пар, 14 пар с успешным гнездованием (вырастили потомство), 24 выращенных птенца.



Кроме того, река Борзя – это важное место обитания молодых холостых птиц – подростков в возрасте до трёх лет, которые ещё не сформировали семейную пару. В августе в пойме Борзи было учтено много холостых журавлей: 35 даурских, 8 серых, 45 чёрных, 7 стерхов и 13 красавок. Даурский и три последних вида занесены в Красную книгу РФ, причём стерх, чёрный и даурский журавли находятся под угрозой исчезновения на планете.



По информации пресс-службы министерства природных ресурсов Забайкалья, пара даурских журавлей успешно вырастила птенца на территории Ивано-Арахлейского природного парка. Эти журавли впервые в истории были зарегистрированы во время поездки Олега Горошко весной этого года.



- Это событие из области «очевидное‒невероятное», ведь даурские журавли никогда не отмечались здесь даже в историческом прошлом, когда они ещё не были так редки и населяли территории гораздо более обширные, чем сейчас. Места их гнездования расположены на сотни километров южнее, вблизи границы с Монголией и Китаем, - пояснил замдиректора заповедника.



Специалистам удалось понять, что эта семейная пара птиц территориальная. Однако в ходе наблюдения не удалось достоверно выявить, есть ли у них то самое гнездо и яйца, так как даурские журавли очень осторожны.



Чтобы птиц не отпугнуть, наблюдение за ними проводили издалека: с вершины высокого холма в мощную зрительную трубу с приближением от 25 до 75 крат. Пара даурских журавлей, заметив исследователей на горизонте, спрятала птенца в высоких тростниках. Он показался на глаза орнитологу лишь после длительного наблюдения, когда родители поняли, что угрозы нет. Птенец был уже ростом почти с родителей и приблизительно через одну-две недели должен был начать летать.



Напомним, что даурский журавль является официальным символом Забайкальского края и символом Даурского заповедника. Изображение этой птицы украшает герб и флаг Борзинского района.

