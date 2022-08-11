В городском отделе ЗАГС поздравили супругов Доржиевых и Егоровых
9 августа в Улан-Удэ «золотой» юбилей, 50-летие совместной жизни отметили супруги Владимир Эрдынеевич и Валентина Норбоевна Доржиевы.
Владимир Эрдынеевич всю свою жизнь посвятил автотранспорту, водительский стаж составляет 54 года. С малолетнего возраста начал работать на комбайне, помогал отцу. Валентина Норбоевна после окончания Улан-Удэнского медучилища, поехала в далекую Еравну, где продолжила свой трудовой путь медицинской сестры. Супруги воспитали троих детей, а теперь помогают воспитывать внуков.
Неделей ранее, 4 августа, в столице Бурятии отпраздновали ещё один юбилей семьи. супруги Чета Николая Кондратьевича и Любови Ивановны Егоровых торжественно отметила 60-летие супружества – «бриллиантовую» свадьбу.
Познакомились юбиляры летом 1961 года, а через год, в июле 1962 года, сыграли свадьбу. Супруги прожили яркую, насыщенную трудовую жизнь. Николай Кондратьевич работал печником-каменщиком, прорабом. Любовь Ивановна трудилась воспитателем в детском саду. Супруги имеют множество наград.
Свой юбилей супруги отметили в кругу большой дружной семьи: трое дочерей, шестеро внуков, 8 правнуков. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
В Улан-Удэ семьи отметили «золотую» и «бриллиантовую» свадьбы
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