В Улан-Удэ семьи отметили «золотую» и «бриллиантовую» свадьбы

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

В городском отделе ЗАГС поздравили супругов Доржиевых и Егоровых



9 августа в Улан-Удэ «золотой» юбилей, 50-летие совместной жизни отметили супруги Владимир Эрдынеевич и Валентина Норбоевна Доржиевы.



Владимир Эрдынеевич всю свою жизнь посвятил автотранспорту, водительский стаж составляет 54 года. С малолетнего возраста начал работать на комбайне, помогал отцу. Валентина Норбоевна после окончания Улан-Удэнского медучилища, поехала в далекую Еравну, где продолжила свой трудовой путь медицинской сестры. Супруги воспитали троих детей, а теперь помогают воспитывать внуков.



Неделей ранее, 4 августа, в столице Бурятии отпраздновали ещё один юбилей семьи. супруги Чета Николая Кондратьевича и Любови Ивановны Егоровых торжественно отметила 60-летие супружества – «бриллиантовую» свадьбу.



Познакомились юбиляры летом 1961 года, а через год, в июле 1962 года, сыграли свадьбу. Супруги прожили яркую, насыщенную трудовую жизнь. Николай Кондратьевич работал печником-каменщиком, прорабом. Любовь Ивановна трудилась воспитателем в детском саду. Супруги имеют множество наград.



Свой юбилей супруги отметили в кругу большой дружной семьи: трое дочерей, шестеро внуков, 8 правнуков. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.

