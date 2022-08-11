В Монголии завершилось военное учение «Селенга-2022»

На полигоне «Ховд» на западе Монголии состоялась церемония закрытия российско-монгольского военного учения «Селенга-2022». В нём ежегодно принимают участие представители Восточного военного округа, а именно военнослужащие из Кяхты (Бурятия).
- В церемонии закрытия учения приняли участие государственный секретарь совета национальной безопасности Монголии Ж. Энхбаяр, командующий Сухопутными войсками Монголии, бригадный генерал Ч. Цогтжаргал, заместитель начальника генерального штаба Вооружённых Монголии, полковник Т. Галбадрах, заместитель командующего армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, генерал-майор Владимир Куликов, руководитель учения от монгольской стороны полковник Д. Дугаррагчаа, от российской стороны полковник Михаил Никитин, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В торжественной обстановке перед трибуной наградили медалями и ценными подарками отличившихся в ходе учения военнослужащих. Командиры тактических групп двух стран спустили флаг учения «Селенга-2022», а также флаги России и Монголии в знак завершения учения.
Торжественным маршем перед трибуной прошли подразделения российского Восточного военного округа и Вооруженных сил Монголии.
Всего в учении приняли участие около 1200 военнослужащих, было задействовано порядка 300 единиц боевой и специальной техники.
Как сообщал «Байкал-Daily», по замыслу учений, российские и монгольские мотострелковые подразделения на бронетранспортерах, под прикрытием вертолётов и артиллерии, систем ПВО, станковых противотанковых гранатометов и миномётов, освободили территорию в заданном районе. Военные поразили цели минометным огнём, затем в атаку пошла пехота при поддержке бронетранспортеров.
Впервые за всю историю совместных учений России и Монголии «Селенга» приняли участие расчёты российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».