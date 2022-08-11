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Главная площадь Улан-Удэ превратилась в большую ярмарку

Главная площадь Улан-Удэ превратилась в большую ярмарку
Общество, 
На площади Советов проходит республиканский фестиваль ТОСов

Сегодня на площади Советов Улан-Удэ проходит республиканский фестиваль ТОСов. Здесь собрались лучшие представители ТОСовского движения со всех районов республики.

Они развернули презентационные стенды и начали ярмарку. На продажу выставили сувениры из дерева, картины из шерсти, поделки, украшения из стекла и камня, лоскутное шитье, куклы, цветы и многое другое.

Официальное открытие фестиваля, назначенное на 11 часов, вскоре перенесли на 12:00.

Всего в фестивале принимает участие более 50 ТОСов республики.

Председателей и активистов наградят нагрудным знаком «Лидер ТОС». Также в рамках фестиваля будут представлены лучшие практики из деятельности ТОС каждого района республики.

Фестиваль завершится награждением победителей конкурсов «Лучшая практика ТОС», «Лучшее территориальное общественное самоуправление», «Лучшая делегация ТОС муниципальных образований».

В 20:00 начнётся праздничный концерт с участием звёзд бурятской эстрады.

Вход на фестиваль свободный.
 

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фестиваль ТОС

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