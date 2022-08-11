Главная площадь Улан-Удэ превратилась в большую ярмарку

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Сегодня на площади Советов Улан-Удэ проходит республиканский фестиваль ТОСов. Здесь собрались лучшие представители ТОСовского движения со всех районов республики.Они развернули презентационные стенды и начали ярмарку. На продажу выставили сувениры из дерева, картины из шерсти, поделки, украшения из стекла и камня, лоскутное шитье, куклы, цветы и многое другое.Официальное открытие фестиваля, назначенное на 11 часов, вскоре перенесли на 12:00.Всего в фестивале принимает участие более 50 ТОСов республики.Председателей и активистов наградят нагрудным знаком «Лидер ТОС». Также в рамках фестиваля будут представлены лучшие практики из деятельности ТОС каждого района республики.Фестиваль завершится награждением победителей конкурсов «Лучшая практика ТОС», «Лучшее территориальное общественное самоуправление», «Лучшая делегация ТОС муниципальных образований».В 20:00 начнётся праздничный концерт с участием звёзд бурятской эстрады.Вход на фестиваль свободный.