В театре Улан-Удэ состоится музыкальный квартирник

Организаторы обещают авторские песни, открытое общение и уютную атмосферу



21 августа в Улан-Удэ вновь пройдёт очередное мероприятие проекта «Живая музыка». В 18:00 в молодёжном художественном театре состоится музыкальный квартирник.



На квартирнике прозвучат авторские песни и каверы в стилях хип-хоп, соул, рагга и инди. В концерте примут участие музыканты и творческие личности города Улан-Удэ: Diggi Dotz (голос, гитара, джембе), Александр Харвестер (голос, гитара, джембе), Андрей Баглаев (гитара, бас), Артём Баскаков (голос, гитара, мелодика) и компания.



- Квартирник предполагает открытое общение и уютную, «ламповую» атмосферу! – сообщает пресс-служба МХТ.



Возрастное ограничение 16+

