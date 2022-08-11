Организаторы обещают авторские песни, открытое общение и уютную атмосферу
21 августа в Улан-Удэ вновь пройдёт очередное мероприятие проекта «Живая музыка». В 18:00 в молодёжном художественном театре состоится музыкальный квартирник.
На квартирнике прозвучат авторские песни и каверы в стилях хип-хоп, соул, рагга и инди. В концерте примут участие музыканты и творческие личности города Улан-Удэ: Diggi Dotz (голос, гитара, джембе), Александр Харвестер (голос, гитара, джембе), Андрей Баглаев (гитара, бас), Артём Баскаков (голос, гитара, мелодика) и компания.
- Квартирник предполагает открытое общение и уютную, «ламповую» атмосферу! – сообщает пресс-служба МХТ.
Возрастное ограничение 16+
В театре Улан-Удэ состоится музыкальный квартирник
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