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В театре Улан-Удэ состоится музыкальный квартирник

В театре Улан-Удэ состоится музыкальный квартирник
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Организаторы обещают авторские песни, открытое общение и уютную атмосферу

21 августа в Улан-Удэ вновь пройдёт очередное мероприятие проекта «Живая музыка». В 18:00 в молодёжном художественном театре состоится музыкальный квартирник.

На квартирнике прозвучат авторские песни и каверы в стилях хип-хоп, соул, рагга и инди. В концерте примут участие музыканты и творческие личности города Улан-Удэ: Diggi Dotz (голос, гитара, джембе), Александр Харвестер (голос, гитара, джембе), Андрей Баглаев (гитара, бас), Артём Баскаков (голос, гитара, мелодика) и компания.

- Квартирник предполагает открытое общение и уютную, «ламповую» атмосферу! – сообщает пресс-служба МХТ.

Возрастное ограничение 16+
Улан-Удэ квартирник концерт театр

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