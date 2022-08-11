В Улан-Удэ выступит арт-группа «Бурятский андеграунд» из Москвы

Авторы арт-мема «Бато» напечатают принты на одежде гостей и проведут турнир по «Шагай Наадан»



Московская арт-группа «Бурятский андеграунд» 12 августа проведёт в Улан-Удэ заключительное шоу в рамках межрегионального культурного проекта «Тур вокруг Байкала».



Участники молодёжного творческого объединения, известного в Москве своим арт-мемом «Бато» и массовой установкой на столичных улицах барельефов и скульптур на бурятскую тематику, в начале августа выступили в Иркутске и на острове Ольхон. После выступления в Усть-Баргузине они соберутся на открытой площадке Бурятского театра драмы имени Хоца Намсараева. Участники группы, художники и музыканты покажут, как печатаются принты на одежде и будут печатать их на одежде гостей, знакомить с технологией отливки барельефов для стрит-арта. А основы современного уличного искусства продемонстрирует на тусовке московский художник Toma 3ooo.



Там же участники «Бурятского андеграунда» проведут турнир по бурятской национальной игре «Шагай Наадан». В завершении артисты Sleepyforever и Ian Hopeless презентуют свои новые музыкальные композиции. Выступления начнутся в 17:00.



Следующий пункт в турне московской арт-группы состоится 20 августа в Якутске, сообщает пресс-служба Бурдрама.



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