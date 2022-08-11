Авторы арт-мема «Бато» напечатают принты на одежде гостей и проведут турнир по «Шагай Наадан»
Московская арт-группа «Бурятский андеграунд» 12 августа проведёт в Улан-Удэ заключительное шоу в рамках межрегионального культурного проекта «Тур вокруг Байкала».
Участники молодёжного творческого объединения, известного в Москве своим арт-мемом «Бато» и массовой установкой на столичных улицах барельефов и скульптур на бурятскую тематику, в начале августа выступили в Иркутске и на острове Ольхон. После выступления в Усть-Баргузине они соберутся на открытой площадке Бурятского театра драмы имени Хоца Намсараева. Участники группы, художники и музыканты покажут, как печатаются принты на одежде и будут печатать их на одежде гостей, знакомить с технологией отливки барельефов для стрит-арта. А основы современного уличного искусства продемонстрирует на тусовке московский художник Toma 3ooo.
Там же участники «Бурятского андеграунда» проведут турнир по бурятской национальной игре «Шагай Наадан». В завершении артисты Sleepyforever и Ian Hopeless презентуют свои новые музыкальные композиции. Выступления начнутся в 17:00.
Следующий пункт в турне московской арт-группы состоится 20 августа в Якутске, сообщает пресс-служба Бурдрама.
Возрастное ограничение 16+
В Улан-Удэ выступит арт-группа «Бурятский андеграунд» из Москвы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Заявки будут приниматься с 15 августа
Ранее работы были приостановлены из-за жалобы России в ЮНЕСКО
В городском отделе ЗАГС поздравили супругов Доржиевых и Егоровых
Сбор осуществляется на основании разрешений
В мероприятии принимали участие представители Бурятии
Авторы арт-мема «Бато» напечатают принты на одежде гостей и проведут турнир по «Шагай Наадан»
На площади Советов яблоку негде было упасть. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
МЧС выпустило памятку поведения на воде
По словам местных жителей и общественников, последние 10 лет их жалобы игнорируют
Лошади испражняются прямо в чистейшие источники
Трёх председателей городских ТОС наградили нагрудным знаком «Лидер ТОС»
Четверо мужчин попались с мешком несозревших шишек
Особенно шокирует горожан очень грязный фонтан
Студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица – эту крылатую фразу из советской кинокомедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» можно смело отнести к артистке цирка Бурятии Дулме Пунцуковой
Однако местами возможны дожди с грозами