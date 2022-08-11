В Бурятии алиментщицу отправили в колонию

Женщина нарочно не платила деньги на содержание детей



Жительницу Кяхтинского района Бурятии лишили родительских прав на двух несовершеннолетних детей. Несмотря на это, согласно закону, женщина обязана платить детям алименты. Однако делать это она не собиралась, за что не раз привлекалась к административной ответственности.



Женщина вносила лишь минимальные платежи в размере 500-1000 рублей. Задолженность, между тем, росла большими темпами.



При этом горе-мать скрывала от судебного пристава-исполнителя, что неофициально устроилась на работу. Из своей зарплаты она ничего не перечисляла детям.



В итоге на неё было возбуждено уголовное дело за неуплату родителем без уважительных причин алиментов.



Суд признал женщину виновной, ей было назначено наказание в виде исправительных работ с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства ежемесячно.



Но и после этого она не вносила платежи. Её неоднократно предупреждали о возможности замены наказания на более строгое, проводили с ней профилактическую работу. Однако женщина продолжила уклоняться от уплаты задолженности.



В результате 18 июля было вынесено постановление о замене наказания в виде исправительных работ на лишение свободы в колонии-поселении. Она была взята под стражу в зале суда, сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.



Постановление суда пока не вступило в законную силу.

