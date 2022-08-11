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ООН поддержит строительство монгольской ГЭС на притоке Селенги

ООН поддержит строительство монгольской ГЭС на притоке Селенги
Общество,  Фото:пресс-служба кабинета министров Монголии
Ранее работы были приостановлены из-за жалобы России в ЮНЕСКО

В Монголии генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провёл встречу с премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ. Стороны обсудили проект строительства гидроэлектростанции на реке Эгийн-гол.

- Во время Олимпийских игр в Пекине мы обсуждали с вами гидроэлектростанцию на реке Эгийн-гол, которая является первым важным гидроэнергетическим проектом нашей страны. Строительные работы по этому проекту начались в 2016 году с привлечением льготного кредита в размере 1 миллиарда долларов США от Китая, но работы были приостановлены из-за подачи Россией жалобы в комитет всемирного наследия ЮНЕСКО. Исследования показали, что этот проект не окажет негативного влияния на водный режим реки Селенга и озера Байкал в России. Кроме того, наша страна объявила международный тендер и совместно с французской компанией проводит исследование биологического воздействия. Если результаты этих исследований будут представлены на заседании комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в следующем году, и будет принято решение, то можно будет продолжить проект строительства гидроэлектростанции на реке Эгийн-гол, - заявил премьер-министр Монголии.

Он попросил активной поддержки со стороны ООН в решении проблемы этого проекта, который играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Монголии.

- Развивающиеся страны не должны находиться в энергетической зависимости. Поэтому в этом отношении ООН готова оказать поддержку на политическом уровне, ознакомившись с результатами исследования на 46-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, - высказал свою точку зрения Антониу Гутерриш.

Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», к 2024 году правительство Монголии намерено включить не менее 90% государственных услуг в единую платформу «Электронная Монголия» и стать «цифровой нацией». «Новая политика восстановления», предложенная правительством, направлена на оживление городов и сельских районов, децентрализацию городского населения, развитие сельских районов и создание там новых рабочих мест. В этом контексте в конце встречи стороны договорились, что ООН проведёт оценку концентрации в городских и сельских районах.

ООН Монголия гидроэлектростанция ГЭС Байкал Селенга

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