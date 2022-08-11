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«Военное ралли» пройдёт по территории Монголии и Тувы

«Военное ралли» пройдёт по территории Монголии и Тувы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участникам предстоит преодолеть маршрут, протяжённостью более одной тысячи километров

Международный этап конкурса «Военное ралли», проходящий в рамках Армейских международных игр («Арми-2022»), впервые пройдёт на территории двух государств: России и Монголии с 13 по 19 августа. Всего в конкурсе примут участие более 60 военнослужащих из Белоруссии, Узбекистана, Монголии и России. Торжественное открытие соревнований состоится 13 августа в монгольском городе Улаангом.

Четыре команды военнослужащих вооружённых сил из Белоруссии, Узбекистана, Монголии и России, а также водители команд от заводов «КамАЗ» и «Урал» уже прибыли в столицу Тувы для прохождения жеребьёвки команд-участниц международного конкурса «Военное ралли».

Традиционно участников встретили с белым кадаком, чаем с молоком и караваем с солью и разместили на территории горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), где до начала соревнований военные водители пройдут инструктаж и техническую подготовку, проведут тренировки, а также ознакомятся с участками пути и этапами основной части армейских игр.

В ходе семи соревновательных дней экипажи автомобилей «КамАЗ» и «Урал» с колёсными формулами 4х4 и 6х6 в общей сложности должны будут преодолеть маршрут, протяжённостью более одной тысячи километров по пересечённой местности, а также выполнить этап с упражнениями контрольных стрельб из пулемёта Калашникова с борта бронеавтомобиля «Тигр» и поразить мишени из автомата АК-74 в составе команды на дистанции 100 м.

Команды от заводов «КамАЗ» и «Урал» выступают в конкурсе вне зачёта, с целью поддержания конкуренции у военных водителей. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.
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