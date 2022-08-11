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Ещё 128 больных коронавирусом выявили в Бурятии

Ещё 128 больных коронавирусом выявили в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Число заражённых продолжает расти

В Бурятии продолжает растит число больных коронавирусом. За прошедшие сутки выявили 128 новых больных. За день до этого суточный прирост был 110 заразившихся, до этого +61.

Общее число случаев заражений с начала пандемии на сегодня достигло 138 854. Из них 45% (61 905) приходится на жителей Улан-Удэ.

Для лечения пациентов с COVID-19 сейчас перепрофилировано 159 коек: занято – 125, свободно 34 койки.

За предыдущие сутки госпитализировано 16 пациентов. В отделениях реанимации находятся девять человек (из них пятеро старше 65 лет).

На амбулаторном лечении и под наблюдением – 714 человек.

С начала пандемии от COVID-19 умерли 3039 жителей Бурятии. За минувшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.

коронавирус профилактика

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