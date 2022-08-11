Ещё 128 больных коронавирусом выявили в Бурятии

Число заражённых продолжает расти



В Бурятии продолжает растит число больных коронавирусом. За прошедшие сутки выявили 128 новых больных. За день до этого суточный прирост был 110 заразившихся, до этого +61.



Общее число случаев заражений с начала пандемии на сегодня достигло 138 854. Из них 45% (61 905) приходится на жителей Улан-Удэ.



Для лечения пациентов с COVID-19 сейчас перепрофилировано 159 коек: занято – 125, свободно 34 койки.



За предыдущие сутки госпитализировано 16 пациентов. В отделениях реанимации находятся девять человек (из них пятеро старше 65 лет).



На амбулаторном лечении и под наблюдением – 714 человек.



С начала пандемии от COVID-19 умерли 3039 жителей Бурятии. За минувшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.



