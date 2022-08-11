Число заражённых продолжает расти
В Бурятии продолжает растит число больных коронавирусом. За прошедшие сутки выявили 128 новых больных. За день до этого суточный прирост был 110 заразившихся, до этого +61.
Общее число случаев заражений с начала пандемии на сегодня достигло 138 854. Из них 45% (61 905) приходится на жителей Улан-Удэ.
Для лечения пациентов с COVID-19 сейчас перепрофилировано 159 коек: занято – 125, свободно 34 койки.
За предыдущие сутки госпитализировано 16 пациентов. В отделениях реанимации находятся девять человек (из них пятеро старше 65 лет).
На амбулаторном лечении и под наблюдением – 714 человек.
С начала пандемии от COVID-19 умерли 3039 жителей Бурятии. За минувшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.
Ещё 128 больных коронавирусом выявили в Бурятии
Общество, Фото:
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