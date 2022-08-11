В Иркутской области отпразднуют юбилей святителя Иннокентия

Праздничные мероприятия состоятся с 8 по 10 сентября



В этом году исполняется 225 лет со дня рождения и 45 лет с момента канонизации православного миссионера, апостола Сибири и Америки Иннокентия (Вениаминова). Основные праздничные мероприятия пройдут 8-10 сентября в Иркутской области.



– В программу празднования вошли более десятка культурных мероприятий. Они пройдут в Анге и Качуге, на родине святителя Иннокентия. Ярким событием станет выпуск первого анимационного фильма (6+) для детей о жизни и миссионерском подвиге апостола. Продолжительность мультфильма 15 минут. В нём около ста персонажей. Этот уникальный, пока единственный в своём роде проект реализует Иркутский областной краеведческий музей совместно с анимационной студией «Форсайт». В сентябре мультфильм будет доступен для зрителей, – отметила заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Светлана Каплина.



Сейчас уже проделана большая часть работы над мультфильмом: изучен исторический материал, написан сценарий, отрисованы почти все персонажи, создан антиматик фильма (черновой вариант). Также создано методическое пособие для проведения просветительских встреч с детьми. Презентация трейлера мультфильма состоится в Доме творчества посёлка Качуг. Затем его покажут на других площадках: в Иркутском доме кино, Иркутском областном краеведческом музее, в православных приходах Иркутска, Якутска, Благовещенска, Петропавловска-Камчатского.



Празднование 225-летия святителя Иннокентия начнётся в его день рождения, 8 сентября. В Свято-Иннокентьевском храме в селе Анга Качугского района состоится торжественная литургия. В ней примут участие митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан (Клюев) и священнослужители Иркутской епархии.



В культурно-просветительском центре имени святителя Иннокентия (Вениаминова) в селе Анга, который в этом году отмечает пять лет с момента образования, откроется выставка графики «Господня земля» (0+). Её автор – епископ Юрьев-Польский Иннокентий (Яковлев). Он принял монашеский постриг и получил имя в честь святителя Иннокентия в 1997 году. Два года назад стал членом-корреспондентом Российской академии художеств. На выставке он представит 20 своих работ.



По инициативе Иркутского областного краеведческого музея имени Н.Н. Муравьева-Амурского к празднованию юбилея апостола был выпущен специальный почтовый конверт с его портретом. Тираж составил 150 000 экземпляров. 8 сентября произойдёт «гашение» конверта: на нём поставят специальный штемпель. Также состоится презентация книги «Детство, отрочество, юность. Иркутские годы святителя Иннокентия Московского» (6+). Её автор – иркутский писатель, член Союза писателей России Анатолий Байбородин. Книга рассказывает о детстве и юности просветителя. Текст адаптирован для школьников младших классов.



Творческие встречи с детьми проведут редакция литературного журнала «Сибирячок» и коллектив Иркутского областного театра юного зрителя им. А. Вампилова. Артисты покажут маленьким зрителям первый акт спектакля по пьесе Валерия Хайрюзова «Иннокентий» (16+). Постановка получила главный приз XIV международного театрального форума «Золотой Витязь» в Москве и премию губернатора Иркутской области.



Празднование завершится традиционным «Ангинским хороводом» (0+) в селе Анга Качугского района. Перед гостями выступят вокальные и хореографические коллективы. В концертной программе примет участие исполнительница русских народных песен, романсов и авторской песни, композитор, заслуженная артистка РФ Екатерина Смольянинова. Будет работать и выставка-ярмарка. Мастера Иркутской области представят своё творчество: художественную керамику, обработку кожи, бересты, кости, металла, войлока. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

