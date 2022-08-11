Истребителю придали боевой вид
В Иркутске отреставрировали самолёт-памятник «МиГ-23» на территории школы №21. Истребитель перевезли в декабре прошлого года с площадки бывшего военного городка ИВВАИУ, где сейчас строят суворовское училище. Над восстановлением самолёта работали сотрудники Иркутского авиационного завода.
– Повреждённые части самолёта демонтировали, придали истребителю боевой вид, провели его окрашивание. Безусловно, покраска требует много сил. Масштабы немаленькие: размах крыла около 8 метров, длина – более 16 метров. Проблем при выполнении работ не возникало, мы регулярно сталкиваемся с такими задачами. Единственное, так как истребитель стоит на улице, приходилось прерывать процесс из-за дождей, – рассказал мастер цеха окончательной окраски самолётов Владимир Назаров.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, уже завершены покрасочные работы. Мастерам осталось подготовить опоры и установить самолёт на постамент. Обновлённую авиационную технику педагоги и школьники смогут увидеть уже в этом учебном году.
– «МиГ-23» вошёл в реестр муниципального имущества города Иркутска с назначением «памятник». Кроме того, в прошлом году школе №21 присвоили имя Юрия Гагарина. Мы приняли решение перевезти самолёт на территорию школы и установить его рядом со стадионом, – прокомментировал председатель комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Георгий Комаров.
В Иркутске отреставрировали самолёт-памятник «МиГ-23»
Общество, Фото:
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