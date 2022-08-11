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Житель Бурятии оплатил долги на налогам после ареста авто

Житель Бурятии оплатил долги на налогам после ареста авто
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Должник не захотел терять свою Toyota Succeed

Судебные приставы взыскали с 43-летнего жителя Улан-Удэ налоговую задолженность в размере 360 тысяч рублей после ареста его автомобиля.

Мужчина трудится вахтовым методом на крупную компанию. Ранее в отношение налогонеплательщика возбудили исполнительное производство. Ему был поставлен добровольный срок, в который он обязан выплатить задолженность. Однако мужчина так и не заплатил деньги.

В связи с этим с этим в отношении должника были приняты принудительные меры, а именно – арест банковских карт и автомобиля Toyota Succeed.

- После принятых мер мужчина обязался выплатить сумму задолженности из заработной платы. Вскоре на арестованную банковскую карту мужчина пришла сумма, достаточная для погашения налогового долга в полном объёме, – сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

Отметим, в результате деятельности судебных приставов в первом полугодии сумма недоимки по налогам физических лиц снизилась на 148 миллионов рублей, что на 25 миллионов рублей больше, чем в 2021 году. 
долги судебные приставы

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