В Бурятии прошёл муниципальный форум по развитию местного самоуправления»

10 августа в Улан-Удэ прошёл республиканский муниципальный форум «Совершенствование и развитие местного самоуправления». В центре единоборств «Патриот» встретились представители всех муниципалитетов Бурятии для обсуждения актуальных задач и совместной выработки их решений.В рамках форума работали четыре тематические площадки: «Патриотическое воспитание как фактор духовно-нравственного развития детей и молодёжи», «Сельскохозяйственная кооперация – драйвер устойчивого развития муниципалитета», «Инициативы жителей для родной Бурятии» и «О перспективах реформирования местного самоуправления». По итогам форума будет принята резолюция, в которую вошли наиболее актуальные предложения его участников. Как подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов, по резолюции форума будут разработаны конкретные решения.- Это задачи, которые мы будем исполнять. На её основе определяются задачи министерствам, ведомствам и муниципалитетам для работы. Это не просто бумажка в стол – по каждому мероприятию, которое выработали на площадках – будем работать, - отметил глава республики.О проблемах районов он решил спросить у самих жителей и на пленарном совещании провёл обсуждение в формате «вопросы-ответы». Представители муниципалитетов жаловались на отсутствие остановок и амбулатории, дороги, требующие ремонта фельдшерские пункты, проблемы с резервными источниками электроснабжения, нерегулярный вывоз мусора, нехватку твёрдого топлива, подтопление домов, цены на электроэнергию и твёрдое топливо, «уплывший» мост, отсутствие мобильной связи, общественный транспорт, проблемы с берегоукреплением и трансформатором и изношенность теплосетей.- Мы точно всё запишем и примем в работу, - пообещал Алексей Цыденов.- У каждого района есть свои интересные наработки, опыт. И такие встречи необходимы для того, чтобы был постоянный обмен. Он способствует развитию, - рассказал начальник управления делами АМО «Окинский район» Баясхалан Цыбденов.- Хочу отметить представительность форума: активисты, успешные профессионалы образования, спорта, культуры, сельского хозяйства – объединяют идеи на пользу республике, - отметила участница форума, редактор медиагруппы клуба стратегических инициатив Бурятии Татьяна Чемеринская.В этом году в работе форума приняла участие делегация глав муниципальных округов Приморского края, которые поделились со своими коллегами опытом по преобразованию муниципальных районов, и ознакомились с работой территориального общественного самоуправления. Уже более пяти лет форум объединяет на тематических площадках исследователей, экспертов, преподавателей, специалистов в области местного самоуправления, представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления и способствует обмену теоретическими разработками и практическим опытом в области местного самоуправления и подготовки кадров государственного и муниципального управления.