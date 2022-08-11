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В Бурятии прошёл муниципальный форум по развитию местного самоуправления»

В Бурятии прошёл муниципальный форум по развитию местного самоуправления»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Это задачи, которые мы будем исполнять», - отметил глава республики по решениям форума

10 августа в Улан-Удэ прошёл республиканский муниципальный форум «Совершенствование и развитие местного самоуправления». В центре единоборств «Патриот» встретились представители всех муниципалитетов Бурятии для обсуждения актуальных задач и совместной выработки их решений.

В рамках форума работали четыре тематические площадки: «Патриотическое воспитание как фактор духовно-нравственного развития детей и молодёжи», «Сельскохозяйственная кооперация – драйвер устойчивого развития муниципалитета», «Инициативы жителей для родной Бурятии» и «О перспективах реформирования местного самоуправления». По итогам форума будет принята резолюция, в которую вошли наиболее актуальные предложения его участников. Как подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов, по резолюции форума будут разработаны конкретные решения.



- Это задачи, которые мы будем исполнять. На её основе определяются задачи министерствам, ведомствам и муниципалитетам для работы. Это не просто бумажка в стол – по каждому мероприятию, которое выработали на площадках – будем работать, - отметил глава республики.

О проблемах районов он решил спросить у самих жителей и на пленарном совещании провёл обсуждение в формате «вопросы-ответы». Представители муниципалитетов жаловались на отсутствие остановок и амбулатории, дороги, требующие ремонта фельдшерские пункты, проблемы с резервными источниками электроснабжения, нерегулярный вывоз мусора, нехватку твёрдого топлива, подтопление домов, цены на электроэнергию и твёрдое топливо, «уплывший» мост, отсутствие мобильной связи, общественный транспорт, проблемы с берегоукреплением и трансформатором и изношенность теплосетей.



- Мы точно всё запишем и примем в работу, - пообещал Алексей Цыденов.

- У каждого района есть свои интересные наработки, опыт. И такие встречи необходимы для того, чтобы был постоянный обмен. Он способствует развитию, - рассказал начальник управления делами АМО «Окинский район» Баясхалан Цыбденов.

- Хочу отметить представительность форума: активисты, успешные профессионалы образования, спорта, культуры, сельского хозяйства – объединяют идеи на пользу республике, - отметила участница форума, редактор медиагруппы клуба стратегических инициатив Бурятии Татьяна Чемеринская.

В этом году в работе форума приняла участие делегация глав муниципальных округов Приморского края, которые поделились со своими коллегами опытом по преобразованию муниципальных районов, и ознакомились с работой территориального общественного самоуправления. Уже более пяти лет форум объединяет на тематических площадках исследователей, экспертов, преподавателей, специалистов в области местного самоуправления, представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления и способствует обмену теоретическими разработками и практическим опытом в области местного самоуправления и подготовки кадров государственного и муниципального управления.

глава РБ Бурятия муниципалитет форум

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