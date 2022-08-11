В Улан-Удэ произошла путаница с договором долевого строительства

В деле разбиралась прокуратура



Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ выявила, что между юридическим лицом, не являющимся застройщиком, в лице его представителя и гражданином заключён договор участия в долевом строительстве. При этом представитель являлся генеральным директором одноименного юридического лица – застройщика другого многоквартирного дома.



- В связи с неправомерными действиями представителя юридического лица договор участия в долевом строительстве регистрации в установленном законом порядке не подлежал. Правовые последствия в виде участия в долевом строительстве договор для гражданина не порождал, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



В связи с наличием признаков аффилированности лиц прокуратура района в суд направила иск о признании указанного договора - договором участия в долевом строительстве с момента его заключения.



Суд удовлетворил иск.



Решение суда не вступило в законную силу.

