В деле разбиралась прокуратура
Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ выявила, что между юридическим лицом, не являющимся застройщиком, в лице его представителя и гражданином заключён договор участия в долевом строительстве. При этом представитель являлся генеральным директором одноименного юридического лица – застройщика другого многоквартирного дома.
- В связи с неправомерными действиями представителя юридического лица договор участия в долевом строительстве регистрации в установленном законом порядке не подлежал. Правовые последствия в виде участия в долевом строительстве договор для гражданина не порождал, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В связи с наличием признаков аффилированности лиц прокуратура района в суд направила иск о признании указанного договора - договором участия в долевом строительстве с момента его заключения.
Суд удовлетворил иск.
Решение суда не вступило в законную силу.
В Улан-Удэ произошла путаница с договором долевого строительства
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