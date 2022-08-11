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В Улан-Удэ произошла путаница с договором долевого строительства

В Улан-Удэ произошла путаница с договором долевого строительства
Общество,  Фото:pexels.com
В деле разбиралась прокуратура

Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ выявила, что между юридическим лицом, не являющимся застройщиком, в лице его представителя и гражданином заключён договор участия в долевом строительстве. При этом представитель являлся генеральным директором одноименного юридического лица – застройщика другого многоквартирного дома.

- В связи с неправомерными действиями представителя юридического лица договор участия в долевом строительстве регистрации в установленном законом порядке не подлежал. Правовые последствия в виде участия в долевом строительстве договор для гражданина не порождал, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

В связи с наличием признаков аффилированности лиц прокуратура района в суд направила иск о признании указанного договора - договором участия в долевом строительстве с момента его заключения.

Суд удовлетворил иск.

Решение суда не вступило в законную силу.
прокуратура долевое строительство

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